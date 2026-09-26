La selección peruana igualaba 1-1 frente a Estados Unidos cuando Jesús Pretell cometió una infracción que el árbitro señaló como penal. La decisión provocó que los futbolistas de la Bicolor protestaran, al considerar que no había existido falta. Después de esa acción, Malik Tillman marcó el 2-1.

Penal polémico a favor de Estados Unidos que Malik Tillman convierte en gol para el 2-1 ante Perú

A los 18 minutos del segundo tiempo, Pretell incurrió en un error al agarrar de la camiseta a una futbolista de Estados Unidos, acción que llevó al árbitro a señalar penal. Pese a las protestas de los jugadores dirigidos por Mano Menezes, el colegiado mantuvo su decisión y confirmó la pena máxima a favor de los estadounidenses.

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Por ello, a los 20 minutos, Malik Tillman se encargó de ejecutar un potente disparo desde el punto de penalti que superó a Pedro Gallese, incapaz de detener la pena máxima, y puso el marcador 2-1 a favor de Estados Unidos sobre Perú.

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Con ese gol, el conjunto de Estados Unidos celebró con euforia, mientras que los futbolistas peruanos bajaron la cabeza, en señal de disgusto, por el polémico penal sancionado que acabó en contra.

Perú perdió 4-1 ante Estados Unidos

La selección de Estados Unidos se impuso por 4-1 a la selección peruana gracias a los goles de Justin Ellis, Malik Tillman, Julian Hall y Sebastian Berhalter. En el equipo peruano, Gianluca Lapadula fue el único que consiguió marcar.