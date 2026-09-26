- Hoy:
- Partidos de hoy
- Perú vs Chile
- España vs Inglaterra
- Alianza Lima
- Universitario
- Selección peruana
- Acumulado Liga 1
- Noche Blanquiazul Vóley
Penal polémico a favor de Estados Unidos que Malik Tillman convirtió en el 2-1 ante Perú
Malik Tillman anotó el 2-1 de la selección de Estados Unidos sobre Perú tras un penal polémico que todos los jugadores de la Bicolor reclamaron que no lo fue.
La selección peruana igualaba 1-1 frente a Estados Unidos cuando Jesús Pretell cometió una infracción que el árbitro señaló como penal. La decisión provocó que los futbolistas de la Bicolor protestaran, al considerar que no había existido falta. Después de esa acción, Malik Tillman marcó el 2-1.
Penal polémico a favor de Estados Unidos que Malik Tillman convierte en gol para el 2-1 ante Perú
A los 18 minutos del segundo tiempo, Pretell incurrió en un error al agarrar de la camiseta a una futbolista de Estados Unidos, acción que llevó al árbitro a señalar penal. Pese a las protestas de los jugadores dirigidos por Mano Menezes, el colegiado mantuvo su decisión y confirmó la pena máxima a favor de los estadounidenses.
Video: América TV
Por ello, a los 20 minutos, Malik Tillman se encargó de ejecutar un potente disparo desde el punto de penalti que superó a Pedro Gallese, incapaz de detener la pena máxima, y puso el marcador 2-1 a favor de Estados Unidos sobre Perú.
Video: América TV
Con ese gol, el conjunto de Estados Unidos celebró con euforia, mientras que los futbolistas peruanos bajaron la cabeza, en señal de disgusto, por el polémico penal sancionado que acabó en contra.
Perú perdió 4-1 ante Estados Unidos
La selección de Estados Unidos se impuso por 4-1 a la selección peruana gracias a los goles de Justin Ellis, Malik Tillman, Julian Hall y Sebastian Berhalter. En el equipo peruano, Gianluca Lapadula fue el único que consiguió marcar.
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Paradox Park
Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc
PRECIOS/ 69.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 21.90
Fun Jungle
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad
PRECIOS/ 28.90
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90