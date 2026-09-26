Universitario y su buena noticia a los hinchas cremas en medio del parón por fecha FIFA

Universitario de Deportes desea salir campeón del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, es por eso que viene preparándose en medio de la pausa del campeonato local por la fecha FIFA. Sin embargo, la institución crema recibió una excelente noticia por parte del equipo oficial de básquet que compite en la segunda división de la Liga de Lima.

Universitario recibió buena noticia para la hinchada crema en medio del receso por fecha FIFA

El conjunto de básquet de Universitario se impuso por 84-39 a CCM, también identificado como Coach Chente Marquez Básquet, en la segunda jornada del Torneo Clausura de la segunda división de la Liga de Lima, disputada en el Coliseo Eduardo Dibos.

Universitario Básquet venció 84 a 39 a CCM

Con una victoria holgada para los merengues, Justin Tucker, reciente incorporación del club crema, fue elegido jugador del partido. El estadounidense marcó la diferencia por encima del resto de los futbolistas.

¿Cómo le va a Universitario de Deportes en el Básquet profesional?

Universitario de Deportes inició 2026 con el objetivo de avanzar hacia el ascenso a la primera división de la Liga Nacional de Básquet. No obstante, antes debe cumplir una condición: proclamarse campeón de la segunda división de su liga distrital, la de Lima, para poder subir a la categoría superior. El primer gran avance lo consiguió al conquistar el Torneo Apertura y, ahora, compite por el Clausura.

¿Cuál es el recorrido de Universitario Básquet para llegar a la Liga Nacional?

Si consigue ganar la Segunda División de la Liga de Lima, ascenderá a la Primera División. Después deberá afianzarse en esa categoría para clasificarse al Torneo Nacional de Ascenso, donde se enfrentará a equipos de otras provincias. Si vuelve a imponerse, logrará subir a la Liga Nacional de Basketball.