Portugal vs Noruega EN VIVO con Cristiano Ronaldo y Haaland: hora y dónde ver partido de Nations League

La segunda jornada de la Nations League reúne a las selecciones de Portugal y Noruega en un partidazo que estará protagonizado por dos grandes futbolistas de élite, como Cristiano Ronaldo y Erling Haaland, quienes serán los principales atractivos de un encuentro que promete ser espectacular. La selección lusa buscará conseguir su segunda victoria en la competición tras vencer 1-0 a Gales.

Mientras que los Vikingos vienen de disputar un apretado duelo ante Dinamarca, que terminó 3-2, por lo que ahora buscarán nuevamente el triunfo ante una selección que les ha ganado sus dos últimos encuentros, siendo un historial bastante preocupante para los noruegos. A continuación, la programación del choque entre estos países.

¿Cuándo juega Portugal vs Noruega?

El encuentro se disputará este domingo 27 de septiembre en el Ullevaal Stadion, ubicado en Oslo, Noruega. El estadio cuenta con una capacidad aproximada para 28.000 espectadores.

Cristiano Ronaldo buscará seguir ampliando sus cuotas de goles

¿A qué hora juega Portugal vs Noruega?

Para seguir el compromiso protagonizado por Cristiano Ronaldo y Erling Haaland lo podrás seguir desde las 1.45 p. m. (hora peruana). A continuación, los horarios para este partido.

En Perú, Colombia y Ecuador: 1.45 p. m.

En México: 12.45 p. m.

En Bolivia, Venezuela y Chile: 2.45 p. m.

En Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 3.45 p. m.

En España: 8.45 p. m.

¿Dónde ver Portugal vs Noruega?

El partido entre Noruega y Portugal será transmitido en vivo a través de ESPN y Disney+. Además, Diario Líbero te llevará el minuto a minuto, los goles y todas las incidencias del encuentro.

Portugal vs Noruega: Previa del encuentro

Portugal y Noruega se preparan para protagonizar uno de los partidos más atractivos de la segunda jornada de la UEFA Nations League. La selección portuguesa llega después de vencer 1-0 a Gales, mientras que el conjunto noruego viene de superar 3-2 a Dinamarca con Erling Haaland como una de sus principales figuras. Ahora, ambos buscarán sumar nuevamente de a tres en un duelo que tendrá como gran atractivo el enfrentamiento entre Haaland y Cristiano Ronaldo.

Erling Haaland ha venido ganando bastante popularidad tras su paso por el Mundial 2026

Alineaciones Portugal vs Noruega: Posibles onces del partido

Noruega: Nyland, Ryerson, Ajer, Heggem, Aursnes, Ødegaard, Berge, Berg, Bobb, Haaland y Nusa.

Nyland, Ryerson, Ajer, Heggem, Aursnes, Ødegaard, Berge, Berg, Bobb, Haaland y Nusa. Portugal: Diogo Costa; Joao Cancelo, Renato Veiga, Rúben Dias, Nuno Mendes; Rúben Neves, Vitinha, Pedro Neto, Bruno Fernandes, Joao Félix; Cristiano Ronaldo.

Principales cuotas del Portugal vs Noruega

Estas son las principales cuotas de las reconocidas casas de apuestas donde el favorito para llevarse el compromiso por una ligera ventaja es Noruega.