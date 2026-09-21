Erling Haaland hace historia e impone importante récord en la Premier League

Erling Haaland volvió a dejar su sello en la Premier League y sumó otro registro a su impresionante historial en el fútbol inglés. El delantero noruego marcó en la victoria del Manchester City por 5-3 sobre Sunderland y consiguió una marca que demuestra su capacidad para anotar goles ante prácticamente cualquier rival del campeonato.

Erling Haaland logró histórico récord en la Premier League con Manchester City

Haaland apareció sobre los 84 minutos para cerrar la goleada de los citizens. El delantero noruego recibió una asistencia de Josko Gvardiol y, completamente libre de marca, solo tuvo que empujar el balón para establecer el quinto tanto del conjunto dirigido por Enzo Maresca.

Erling Haaland suma un total de 366 goles entre clubes y selección de Noruega

Con esta anotación, el atacante de 26 años logró marcarle a todos los equipos a los que se ha enfrentado en la Premier League desde su llegada al Manchester City. En total, Haaland ya registra goles ante 25 rivales diferentes en el torneo inglés, ampliando una estadística que vuelve a reflejar su impacto desde que aterrizó en Inglaterra.

Entre sus principales víctimas aparece West Ham United, equipo al que le convirtió en 11 ocasiones. Wolves y Crystal Palace también han sufrido especialmente al atacante noruego, pues ambos recibieron 10 goles suyos.

Erling Haaland podría anotarle gol a Hull City por primera vez y ampliar su récord

Ahora, Haaland tendrá la oportunidad de engrosar aún más su relación de equipos a los que ha castigado con goles. Su siguiente reto será ante el Hull City, uno de los pocos conjuntos a los que aún no ha conseguido marcar desde que llegó a Inglaterra hace algo más de cuatro años.

El conjunto de los 'Tigers', además, atraviesa un buen comienzo de temporada y actualmente ocupa el octavo puesto de la clasificación. Asimismo, volvió recientemente a la máxima categoría después de varios años de ausencia e incluso pasó por la League One durante la campaña 2020-21.