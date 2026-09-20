Yordy Reyna habló con Líbero desde Rusia: “Estoy disfrutando del fútbol aquí”

Por Lorenzo de Chosica, corresponsal en Rusia-Moscú.

Yordy Reyna continúa su aventura en el fútbol ruso y, tras el empate 1-1 del FC Ródina Moscú ante FC Rubin, conversó en exclusiva con Líbero sobre su experiencia en este nuevo destino de su carrera. El delantero peruano se mostró contento con su presente y destacó el nivel del campeonato.

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"Estoy contento de poder disfrutar del fútbol aquí en Rusia, cuyo balompié está a la altura de los países europeos top", señaló Reyna durante la entrevista.

El delantero también se refirió al resultado del último partido de su equipo. Ródina llegó a tener una ventaja de 2-0, pero terminó cediendo el empate en un encuentro que tuvo seis tantos.

"Es complicado terminar así. Lamento haber dejado escapar la victoria en casa. Estábamos ganando cómodamente por 2-0 en el primer tiempo, pero casi al final nos empataron 3-3. Nos vamos con un sabor amargo. ¡Tenemos que trabajar más!", manifestó.

Uno de los aspectos que refleja su adaptación a Rusia es el idioma. Reyna contó que ya viene aprendiendo ruso y que incluso puede utilizar algunas palabras para comunicarse con sus compañeros.

"Sí, ya sé hablar un poco en ruso. Claro que no muchas palabras, pero lo suficiente para comunicarme con mis compañeros", explicó el futbolista peruano.

Durante la conversación, Reyna además recordó su experiencia con la Selección Peruana frente a Rusia en noviembre del año pasado. Para el atacante, representar a la Bicolor fuera del país tiene un significado especial.

"Es lindo representar a tu país en el extranjero. Cada persona representa una bandera. Es lindo jugar contra Rusia, un país que me ha acogido muy bien. Jugamos de menos a más y sacamos un valioso empate", recordó.

Finalmente, Yordy Reyna aprovechó la entrevista con Líbero para enviar un saludo a todos los hinchas peruanos y, de manera especial, a su familia. El delantero lleva más de una década desarrollando su carrera fuera del Perú y destacó el papel de sus seres queridos en ese camino.

"Saludos para toda la gente peruana y, en especial, a mi familia. Es por ellos que yo estoy jugando fuera del país hace ya más de 10 años", expresó.