Más allá de que su participación en la Liga 1 2025 todavía no culminó, Alianza Lima viene buscando refuerzos para la próxima temporada y uno de los puestos que sí o sí piensan reforzar es la delantera, con un '9', esto más allá si siguen Paolo Guerrero y Hernán Barcos como parte del plantel 2026.

En ese contexto, Reimond Manco se animó a pedir que la institución victoriana fiche a un ariete con mayor velocidad, potencia y gambeta, ya no tanto un artillero posicional.

Video: Denganche.

"Si ya tienes un '9' con las características de Paolo y Hernán, por qué no un '9' con las características de Yordy Reyna. Habilidoso, picante, que tenga un buen uno contra uno, rápido. Ahí ya compensas", dijo el ex 'Jotita' en el programa 'Línea de 5'.

"No me refiero a Yordy, me refiero a sus características. Un segundo punta, un falso '9'", agregó 'Rei', quien asegura que fichar un artillero con esas cualidades, podría fortalecer el funcionamiento del equipo dirigido por Néstor Gorosito.

Cabe señalar que uno de los nombres que surgió como opción en los últimos días fue Adrián Balboa, quien ya jugó en el club íntomo en las campañas 2019 y 2020; sin embargo, Racing habría rechazado la primera oferta que le hicieron llegar desde Matute por el popular 'Rocky'.