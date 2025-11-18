Acumulado de la Liga 1 y tabla de posiciones del Torneo Clausura: así marcha la clasificación

Pese a que Universitario ya se coronó campeón de la Liga 1 2025, todavía faltan definirse el orden de los equipos que disputarán los play off, los clasificados a torneos internacionales y al último equipo descendido. Este fin de semana se juega la fecha 19 y repasa cómo van las tablas de posiciones tanto del Clausura como el Acumulado.

Acumulado de la Liga 1 2025

EQUIPOS PJ DG PUNTOS 1. Universitario 34 44 79 2. Cusco FC 34 27 67 3. Alianza Lima 34 20 65 4. Sporting Cristal 34 19 60 5. Alianza Atlético 35 11 57 6. Melgar 35 15 56 7. Deportivo Garcilaso 35 8 52 8. Sport Huancayo 34 3 48 9. ADT 34 -7 48 10. Cienciano 34 7 47 11. Los Chankas 34 -10 47 12. Atlético Grau 34 -5 38 13. Sport Boys 35 -13 36 14. Juan Pablo II 34 -15 33 15. Comerciantes Unidos 33 -18 33 16. UTC 34 -26 32 17. Ayacucho FC 33 -22 29 18. Alianza Universidad 34 -30 25 19. Binacional* - - -

Tabla de posiciones del Torneo Clausura

EQUIPOS PJ DG PUNTOS 1. Universitario 16 18 40 2. Cusco FC 16 13 33 3. Sporting Cristal 16 15 28 4. Alianza Lima 16 8 28 5. Melgar 17 7 25 6. Garcilaso 17 -1 25 7. Cienciano 16 3 24 8. ADT 16 -1 24 9. Los Chankas 16 -9 24 10. Alianza Atlético 17 +3 23 11. Comerciantes Unidos 15 +4 22 12. Sport Huancayo 16 1 18 13. Atlético Grau 16 -4 16 14. Sport Boys 17 -11 16 15. Juan Pablo II 16 -7 14 16. Ayacucho FC 15 -9 14 17. Alianza Universidad 16 -13 14 18. UTC 16 -9 13 19. Binacional* - - -

*Binacional fue excluido de la Liga 1 2025.

Liga 1 2026: programación y resultados

Sport Boys 0-1 Alianza Atlético | Estadio Miguel Grau, Callao

Miércoles 19 de noviembre

15:00 | Atlético Grau vs. Sporting Cristal | Estadio Campeones del 36, Sullana

Sábado 22 de noviembre

15:30 | Los Chankas vs. Universitario | Estadio Los Chankas, Andahuaylas

Domingo 23 de noviembre