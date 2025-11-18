- Hoy:
Acumulado de la Liga 1 y tabla de posiciones del Torneo Clausura: así marcha la clasificación
Culmina el Torneo Clausura y esta jornada será clave definir el orden de los clasificados al play off por el Perú 2 de Copa Libertadores y conocer al último equipo descendido.
Pese a que Universitario ya se coronó campeón de la Liga 1 2025, todavía faltan definirse el orden de los equipos que disputarán los play off, los clasificados a torneos internacionales y al último equipo descendido. Este fin de semana se juega la fecha 19 y repasa cómo van las tablas de posiciones tanto del Clausura como el Acumulado.
Acumulado de la Liga 1 2025
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Universitario
|34
|44
|79
|2. Cusco FC
|34
|27
|67
|3. Alianza Lima
|34
|20
|65
|4. Sporting Cristal
|34
|19
|60
|5. Alianza Atlético
|35
|11
|57
|6. Melgar
|35
|15
|56
|7. Deportivo Garcilaso
|35
|8
|52
|8. Sport Huancayo
|34
|3
|48
|9. ADT
|34
|-7
|48
|10. Cienciano
|34
|7
|47
|11. Los Chankas
|34
|-10
|47
|12. Atlético Grau
|34
|-5
|38
|13. Sport Boys
|35
|-13
|36
|14. Juan Pablo II
|34
|-15
|33
|15. Comerciantes Unidos
|33
|-18
|33
|16. UTC
|34
|-26
|32
|17. Ayacucho FC
|33
|-22
|29
|18. Alianza Universidad
|34
|-30
|25
|19. Binacional*
|-
|-
|-
Tabla de posiciones del Torneo Clausura
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Universitario
|16
|18
|40
|2. Cusco FC
|16
|13
|33
|3. Sporting Cristal
|16
|15
|28
|4. Alianza Lima
|16
|8
|28
|5. Melgar
|17
|7
|25
|6. Garcilaso
|17
|-1
|25
|7. Cienciano
|16
|3
|24
|8. ADT
|16
|-1
|24
|9. Los Chankas
|16
|-9
|24
|10. Alianza Atlético
|17
|+3
|23
|11. Comerciantes Unidos
|15
|+4
|22
|12. Sport Huancayo
|16
|1
|18
|13. Atlético Grau
|16
|-4
|16
|14. Sport Boys
|17
|-11
|16
|15. Juan Pablo II
|16
|-7
|14
|16. Ayacucho FC
|15
|-9
|14
|17. Alianza Universidad
|16
|-13
|14
|18. UTC
|16
|-9
|13
|19. Binacional*
|-
|-
|-
*Binacional fue excluido de la Liga 1 2025.
Liga 1 2026: programación y resultados
- Sport Boys 0-1 Alianza Atlético | Estadio Miguel Grau, Callao
Miércoles 19 de noviembre
- 15:00 | Atlético Grau vs. Sporting Cristal | Estadio Campeones del 36, Sullana
Sábado 22 de noviembre
- 15:30 | Los Chankas vs. Universitario | Estadio Los Chankas, Andahuaylas
Domingo 23 de noviembre
- 15:00 | Alianza Lima vs. UTC | Estadio Alejandro Villanueva
- 15:00 | Sport Huancayo vs. Cusco FC | Estadio IPD Huancayo
- 15:00 | Alianza Universidad vs. Juan Pablo II | Estadio Heraclio Tapia, Huánuco
- 15:00 | Cienciano vs. Ayacicho FC | Estadio Garcilaso de la Vega, Cusco
- 15:00 | Comerciantes Unidos vs. ADT | Estadio Juan Maldonado, Cutervo
No olvides revisar tu agenda deportiva
