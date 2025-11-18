Acumulado de la Liga 1 y tabla de posiciones del Torneo Clausura: así marcha la clasificación

0
Culmina el Torneo Clausura y esta jornada será clave definir el orden de los clasificados al play off por el Perú 2 de Copa Libertadores y conocer al último equipo descendido.

Repasa cómo marchan las tabla de posiciones del Clausura y el Acumulado | Composición: Líbero
Pese a que Universitario ya se coronó campeón de la Liga 1 2025, todavía faltan definirse el orden de los equipos que disputarán los play off, los clasificados a torneos internacionales y al último equipo descendido. Este fin de semana se juega la fecha 19 y repasa cómo van las tablas de posiciones tanto del Clausura como el Acumulado.

Ayacucho FC pide resolución de partido suspendido ante Comerciantes Unidos.

PUEDES VER: Ayacucho FC hace rotundo pedido a la FPF tras suspensión de partido en la Liga 1: "Exigimos..."

Acumulado de la Liga 1 2025

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Universitario344479
2. Cusco FC342767
3. Alianza Lima342065
4. Sporting Cristal341960
5. Alianza Atlético351157
6. Melgar351556
7. Deportivo Garcilaso35852
8. Sport Huancayo34348
9. ADT34-748
10. Cienciano34747
11. Los Chankas34-1047
12. Atlético Grau34-538
13. Sport Boys35-1336
14. Juan Pablo II34-1533
15. Comerciantes Unidos33-1833
16. UTC34-2632
17. Ayacucho FC33-2229
18. Alianza Universidad34-3025
19. Binacional*---

Tabla de posiciones del Torneo Clausura

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Universitario161840
2. Cusco FC161333
3. Sporting Cristal161528
4. Alianza Lima16828
5. Melgar17725
6. Garcilaso17-125
7. Cienciano16324
8. ADT16-124
9. Los Chankas16-924
10. Alianza Atlético17+323
11. Comerciantes Unidos15+422
12. Sport Huancayo16118
13. Atlético Grau16-416
14. Sport Boys17-1116
15. Juan Pablo II16-714
16. Ayacucho FC15-914
17. Alianza Universidad16-1314
18. UTC16-913
19. Binacional*---

*Binacional fue excluido de la Liga 1 2025.

Liga 1 2026: programación y resultados

  • Sport Boys 0-1 Alianza Atlético | Estadio Miguel Grau, Callao

Miércoles 19 de noviembre

  • 15:00 | Atlético Grau vs. Sporting Cristal | Estadio Campeones del 36, Sullana

Sábado 22 de noviembre

  • 15:30 | Los Chankas vs. Universitario | Estadio Los Chankas, Andahuaylas

Domingo 23 de noviembre

  • 15:00 | Alianza Lima vs. UTC | Estadio Alejandro Villanueva
  • 15:00 | Sport Huancayo vs. Cusco FC | Estadio IPD Huancayo
  • 15:00 | Alianza Universidad vs. Juan Pablo II | Estadio Heraclio Tapia, Huánuco
  • 15:00 | Cienciano vs. Ayacicho FC | Estadio Garcilaso de la Vega, Cusco
  • 15:00 | Comerciantes Unidos vs. ADT | Estadio Juan Maldonado, Cutervo

AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

