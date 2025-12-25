Tabla de la Liga Peruana de Vóley: programación de partidos y resultados de la fecha 10

La décima jornada de la fase inicial de la Liga Peruana de Vóley 2025-26 se presenta como un punto de quiebre en el desarrollo del campeonato. Con la tabla aún en disputa, los equipos afrontarán una fecha exigente que puede modificar el panorama de cara a la recta final, en especial por los cruces directos entre clubes que pelean en la parte alta.

Los encuentros se disputarán entre sábado y domingo en el Polideportivo Lucha Fuentes. En un contexto donde cada set puede resultar determinante, la jornada 10 aparece con encuentros explosivos como el San Martín vs Alianza Lima y el Universitario vs Regatas Lima.

Partidos de Liga Peruana de Vóley: fecha 10

Sábado 27 de diciembre

Deportivo Soan vs Kazoku No Perú - 2:30 p.m.

Atenea vs Olva Latino - 5:00 p.m.

Alianza Lima vs San Martín - 7:00 p.m.

Domingo 28 de diciembre

Circolo vs Deportivo Wanka - 12:30 p.m.

Rebaza Acosta vs Géminis - 3:00 p.m.

Universitario vs Regatas Lima - 5:00 p.m.

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley Femenino

EQUIPOS PJ PTS SETS 1. Alianza Lima 9 27 27-2 2. San Martín 9 24 26-10 3. Universitario 9 21 23-9 4. Regatas Lima 9 16 21-13 5. Géminis 9 14 18-16 6. Atenea 9 13 17-19 7. Circolo 9 13 17-19 8. Rebaza Acosta 9 11 16-20 9. Olva Latino 9 9 15-21 10. Deportivo Soan 9 6 11:24 11. Kazoku No Peru 9 5 7:24 12. Wanka 9 3 4:25

¿Dónde ver la Liga Peruana de Vóley?

Todos los partidos de la Liga Peruana de Vóley se pueden ver en Latina, tanto por su señal abierta como por su aplicación. Vale precisar que no todos los encuentros son transmitidos por TV, sino que algunos van por la APP y su página web.