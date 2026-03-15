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Mr. Peet dio dura crítica a tres jugadores de Alianza por bajo rendimiento: "No hicieron un buen partido"

Alianza Lima consiguió un agónico empate ante Deportivo Garcilaso y algunos futbolistas del elenco blanquiazul fueron duramente criticados por Mr. Peet.

Jasmin Huaman
Mr. Peet apuntó contra jugadores de Alianza Lima.
Mr. Peet apuntó contra jugadores de Alianza Lima. | Foto: Composición Líbero
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En su visita a Cusco, Alianza Lima logró sumar un punto a pesar de jugar con un hombre demás durante la mayor parte del partido. El equipo de Pablo Guede no pudo demostrar un buen juego y esto se vio reflejado en el rendimiento de algunos de los futbolistas. Ante ello, Mr. Peet, comentarista deportivo, no dudó en señalar a los nombres que no estuvieron a la altura para uno de los partidos más importantes antes del clásico ante Universitario.

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Alianza Lima perdió la oportunidad de sacar ventaja de puntos en el Torneo Apertura luego del empate ante Garcilaso y colocarse como único líder del campeonato peruano. En dos fechas, el elenco Íntimo se estará enfrentando a Universitario de Deportes, que genera presión tras su victoria ante UTC en el Monumental.

Mr. Peet lanza dura crítica a tres jugadores de Alianza Lima

Al término del partido entre Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso, Mr. Peet realizó un análisis de todos los jugadores que saltaron al campo de juego en el Inca Garcilaso de la Vega y se refirió al mal rendimiento de tres nombres en específico.

“Si alguien me dice que hoy Advíncula, Kevin Quevedo y Eryc Castillo hicieron un buen partido, entonces pido mil disculpas, en serio. Yo lo que veo es que no hicieron un buen partido. En Matute estuvieron todos bordeando los siete puntos”, indicó Mr. Peet.

(Video: Mr. Peet Channel)

En el segundo tiempo, Pablo Guede reemplazó a Kevin Quevedo y Eryc Castillo para obtener la victoria de visita, pero lamentablemente los cambios no fueron la solución. El gol del empate de Alianza Lima fue por el gol en propia puerta de Agustín Gómez a los 81 minutos.

El próximo partido de Alianza Lima será contra Juan Pablo II en Matute como parte de la fecha 8 del Torneo Apertura. Los blanquiazules deberán aprovechar su localía para garantizar una victoria que los afiance en el primer lugar.

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Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

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