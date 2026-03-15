Exárbitro FIFA asegura que gol anulado de Paolo Guerrero ante Garcilaso es válido: "No es falta"

En su visita al estadio Inca Garcilaso de la Vega, Alianza Lima se llevó un empate con sabor a derrota. El elenco blanquiazul tuvo la posibilidad de ponerse en ventaja en los primeros minutos, pero el gol de Paolo Guerrero fue anulado por una posible falta del delantero. La decisión del juez principal del partido ha sido cuestionada por un exárbitro FIFA que asegura el gol fue válido.

Alianza Lima llegó a Cusco con una racha de victorias y de conseguir el triunfo ante Garcilaso, empezaba a tomar ventaja de equipos como Universitario y Los Chankas. El elenco dirigido por Pablo Guede regresó a Lima tras el empate en Cusco pensando en su próximo rival.

Exárbitro FIFA asegura que gol anulado de Paolo Guerrero fue válido

La polémica sobre el gol anulado de Paolo Guerrero continúa y es que luego de que el juez principal del partido haya anulado la anotación del ‘Depredador’, la discusión se trasladó a la mesa del programa de L1 MAX. Winston Reátegui Vela, exárbitro FIFA, fue claro al señalar que se debió convalidar el tiro del delantero de Alianza Lima.

“Esto no es una falta, es un gol válido. No es falta, el gol debió convalidarse. No lo debieron llamar (del VAR) porque si él tocó el silbato antes del gol, ya mató todo”, indicó Winston Reátegui.

(Video: L1 MAX)

Con 42 años, Paolo Guerrero continúa siendo el máximo referente del gol en Alianza Lima debido al cuestionado rendimiento de sus nuevos fichajes en la ofensiva. En siete fechas jugadas en el Apertura, el ‘Depredador’ registra un total de tres goles.

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima?

Alianza Lima jugará el sábado 21 de marzo ante Juan Pablo II por la fecha 8 del Torneo Apertura. Este enfrentamiento está programado para desarrollarse en el Estadio Alejandro Villanueva.