Héctor Cúper dio los primeros detalles sobre los fichajes de Universitario: “Hemos tenido una charla”

La eliminación de Universitario dejó al elenco crema con una profunda tristeza y muchos cuestionamientos. Bajo este panorama, la idea de incorporar nuevos jugadores no ha quedado descartada, según dejó entrever Héctor Cúper, quien, después del partido ante Tolima, habló sobre el plantel que tendrá Universitario en la segunda parte del año.

En conversación con los medios, el técnico argentino empezó hablando sobre la decepción que embarga actualmente a la ‘U’, pues existía mucha expectativa con respecto al partido. Además, señaló que querían darle una alegría al hincha, que tras el encuentro también se mostró afligido por el resultado adverso.

"Hay una profunda decepción. Teníamos muchas expectativas y la gente se fue un poco decepcionada. Todos confiábamos en este partido y lo que más nos alegra es que los hinchas se vayan felices, lamentablemente no pudo ser", fueron las primeras palabras de Cúper en conferencia de prensa.

Héctor Cúper dio los primeros detalles sobre los fichajes de Universitario

En otro momento, explicó que ha habido una primera conversación con respecto a traer nuevos fichajes. Aunque dejó en claro que, de momento, solo se trata de un primer repaso.

"Hemos tenido una charla, pero creo que en estos días trataremos de acelerar todo lo que podamos hacer. Buscaremos incorporar jugadores, aunque todavía no hubo una conversación profunda, solo un primer repaso. En los próximos días nos centraremos en ver dónde podríamos mejorar con alguna incorporación", manifestó.

Cúper habló sobre el estado anímico del plantel de Universitario

En otro momento, el DT habló sobre el sentir del elenco estudiantil tras la eliminación y destacó que lo único que les queda es levantarse y seguir trabajando para cosechar mejores resultados.

“Somos profesionales y tenemos que levantarnos para seguir trabajando. Y si alguien no está dispuesto, lo conversaremos con el presidente. No hay otra alternativa. Los que somos profesionales debemos tener la actitud para seguir adelante más allá de la decepción. Entendemos que este es un club grande y esto duele, nos duele a todos”, finalizó.