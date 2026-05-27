Prensa colombiana dio firme opinión de Universitario por eliminación en Libertadores: "Decepcionó"

Universitario de Deportes no logró la hazaña en el Estadio Monumental y fue eliminado de la Copa Libertadores 2026 tras empatar sin goles ante Deportes Tolima. Los cremas quedaron en el último lugar del grupo B y quedaron fuera de toda competencia internacional. Luego del encuentro, la prensa colombiana no dudó en dejar firmes palabras sobre la escuadra merengue.

Prensa colombiana dio firme opinión por eliminación de Universitario en Libertadores

La escuadra crema tenía en sus manos la clasificación a la siguiente etapa del torneo continental, ya que solo necesitaba una victoria. Sin embargo, Universitario nuevamente mostró un mal rendimiento, en especial por la falta de ideas para llegar al arco rival.

Por ello, luego del encuentro, el medio ‘ESPN Colombia’ analizó el rendimiento de los cremas y no dudaron en dejar una contudente crítica por su actuación en la Copa Libertadores. “Universitario decepcionó a nivel internacional y solo podrá salvar el año con el tetracampeonato”, titularon en su nota.

ESPN Colombia calificó de "decepción" el nivel de Universitario en la Copa Libertadores

Ya dentro de su artículo, fueron claros al indicar que la ‘U’ atraviesa una de las peores crisis de los últimos años. En esa línea, remarcaron el cambio de dirección técnica para revertir su mal momento, aunque no tuvo éxito.

“Es la peor crisis de Universitario desde que se volvió tricampeón del fútbol peruano. Tuvo que cambiar de DT para intentar salvar la temporada internacional y no pudo hacerlo. Un empate ante Tolima este 26 de mayo lo dejó fuera de toda competencia en el exterior y ahora solo podrá salvar el año si obtiene el tetracampeonato”, señalaron.

En ese sentido, indicaron que la única forma que tiene Universitario de salvar su mala temporada es conseguir el tetracampeonato de la Liga 1 2026.

Universitario buscará refuerzos tras la eliminación

Luego de la eliminación, el DT Héctor Cúper confirmó que buscarán nuevos refuerzos para el segundo tramo de la temporada, por lo que en los próximos días se reunirá con la directiva.

"Buscaremos incorporar jugadores, aunque todavía no hubo una conversación profunda, solo un primer repaso. En los próximos días nos centraremos en ver dónde podríamos mejorar con alguna incorporación”, indicó el técnico.