Lotería Sinuano Día y Noche de HOY, miércoles 27 de mayo EN VIVO: resultados y números ganadores

El Sinuano Día y Noche de este miércoles 27 de mayo ofrece un diverso plan de premios que puede cambiar tu vida. ¿Ya adquiriste tu boleto? Si estás pensando en participar en el último juego, en esta nota podrás acceder a toda la información sobre las recientes ediciones y seguir en vivo el sorteo para revisar los resultados. ¡Te deseamos mucha suerte!

Sinuano Día y Noche de HOY, miércoles 27 de mayo EN VIVO: resultados del último sorteo 09:50 Bienvenidos HOY, miércoles 27 de mayo, se llevará a cabo una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Puedes seguir los resultados y conocer los números ganadores a través de nuestra plataforma. Asimismo, te informamos sobre el horario de los sorteos. ¡Te deseamos mucha suerte! No olvides verificar tu boleto.

¿A qué hora se juega el Sinuano Día y Noche?

La primera edición, Sinuano Día, se juega a las 2.30 p. m. y el Sorteo Noche, a las 10.30 p. m. Sin embargo, este último cambia su horario los domingos y feriados a las 8.30 p. m.

¿Dónde ver los resultados del sorteo Sinuano?

El juego del Sinuano Día y Noche se puede sintonizar a través del canal oficial Telecaribe o mediante la página de YouTube de Record o Resultados de loterías y Chances en Colombia.

¿Cuáles son las loterías de Colombia?