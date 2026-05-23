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Sinuano Día y Noche HOY, sábado 23 de mayo de 2026 EN VIVO: los números ganadores y resultado del último sorteo
¿Te gustaría participar en el Sinuano Día y Noche de HOY, 23 de mayo? AQUÍ puedes consultar los números ganadores y cómo ganar la lotería en Colombia.
Con un formato de juego accesible y sorteos diarios, el Sinuano Día y Noche se mantiene como uno de los chances más queridos en Colombia, especialmente en la región Caribe. HOY, sábado 23 de mayo de 2026, una gran cantidad de jugadores está a la espera de los resultados, ansiosos por conocer los números ganadores de estas nuevas jornadas. ¿Serás uno de los afortunados?
PUEDES VER: Sinuano Día y Noche HOY, viernes 22 de mayo de 2026: los números ganadores y resultado del último sorteo
Sinuano Día y Noche hoy, sábado 23 de mayo de 2026 EN VIVO: resultado del último sorteo
Bienvenidos
HOY, sábado 23 de mayo, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.
¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?
El sorteo del Sinuano se lleva a cabo todos los días: el Sinuano Día juega a las 2.30 p. m., mientras que el Sinuano Noche se lleva a cabo a las 10.30 p. m. de lunes a sábado; en el caso de los domingos y festivos, el sorteo nocturno se adelanta a las 8.30 p. m.
¿Cómo se juega el popular sorteo Sinuano?
En el Sinuano, uno de los juegos más importantes en Colombia, los participantes deben elegir un número de cuatro cifras, desde el 0000 hasta el 9999, y realizar una apuesta antes del sorteo. Para ganar, el número seleccionado debe coincidir con el resultado oficial en orden exacto.
El monto del premio depende del valor apostado y del tipo de acierto. Recuerda que los sorteos se realizan diariamente en dos horarios, conocidos como Sinuano Día y Sinuano Noche, y los resultados se publican poco después de cada jugada.
¿Dónde se compran los boletos?
- Los boletos del sorteo Sinuano Día y Noche se pueden adquirir en puntos de venta autorizados de SuperGIROS.
- También están disponibles en el sitio web oficial de la Red de Servicios de Córdoba Record.
- Otra opción es comprarlos a través de plataformas digitales autorizadas que cuenten con convenio.
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