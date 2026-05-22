Horóscopo de HOY, sábado 23 de mayo de 2026: predicciones en salud, dinero y amor de Josie Diez Canseco

Conoce qué te deparan los astros este sábado 23 de mayo de 2026 en el horóscopo de hoy para todos los signos del zodiaco. Descubre las predicciones en el amor, trabajo, dinero y salud para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer y los demás signos zodiacales. Revisa tu número de la suerte y prepárate para afrontar el día con la mejor energía, según las predicciones astrales más consultadas en Perú.

Horóscopo de hoy por Josie Diez Canseco: predicciones del 23 de mayo de 2026

ARIES: 20 MAR. - 19 ABR.: No estarás con ganas de salir, pero te enterarás de que la persona que te interesa estará en la reunión que pensabas rechazar. Cambiarás de planes inmediatamente y, en esa reunión, también cambiará tu situación sentimental, y para bien. Aceptarás participar en una inversión que no conoces, pero aprenderás rápido y te irá bien.

Número de suerte: 11.

TAURO: 20 ABR. - 20 MAY.: Estarás de muy buen ánimo e irradiarás positivismo, lo que atraerá a gente agradable y sincera con quienes harás amistad. Tu pareja se mostrará celosa, pero lograrás contagiarle tu alegría. Postergarás decisiones importantes y preferirás esperar hasta sentirte seguro de los pasos que das.

Número de suerte: 2.

GÉMINIS: 21 MAY. - 21 JUN.: Tus perspectivas sentimentales son excelentes. No dejes de asistir a ninguna reunión; el amor llegará en el lugar que menos imagines y será alguien que te fascinará. Vienen mejores tiempos para ti. Hoy obtendrás algunos logros y será solo el inicio para dejar atrás la mala racha.

Número de suerte: 17.

CÁNCER: 22 JUN. - 21 JUL.: La comunicación en tu relación de pareja mejorará. Habrá sinceridad al hablar de sus preocupaciones, se apoyarán mutuamente y juntos encontrarán soluciones. Situaciones inesperadas te obligarán a cambiar tus planes para adaptarte a lo nuevo.

Número de suerte: 10.

LEO: 22 JUL. - 22 AGO.: Estarás muy imaginativo y romperás con la rutina. Tu pareja estará encantada con tus planes; hoy el amor estará cargado de emoción y sorpresas. No confíes tus nuevas ideas, pues personas con malas intenciones podrían traicionarte. Debes mantenerte atento y actuar con mucha discreción.

Número de suerte: 12.

VIRGO: 23 AGO. - 22 SET.: Te recuperarás de esa desilusión. Hoy sentirás que los recuerdos ya no te entristecen; tendrás ganas de salir y retomar la vida social que habías dejado de lado. Te asociarás con alguien honesto y talentoso; será un proyecto muy productivo para ambos.

Número de suerte: 4.

LIBRA: 23 SET. - 22 OCT.: Renovarás completamente tu imagen. El cambio será impactante y llamarás la atención a donde vayas; tu pareja estará feliz. No escucharás consejos de gente negativa y seguirás adelante con tus proyectos. Tendrás mucho éxito y en menos tiempo del que esperabas.

Número de suerte: 6.

ESCORPIO: 23 OCT. - 22 NOV.: Día de dificultades y disgustos a nivel sentimental. Las cosas llegarán a un punto en que preferirás dejar las aclaraciones para cuando los ánimos estén más calmados; será una decisión que evitará mayores complicaciones. Tu intuición te ayudará al momento de invertir; guíate por ella sin dudar.

Número de suerte: 18.

SAGITARIO: 23 NOV. - 22 DIC.: Empezarás el día con un sentimiento de melancolía que pasará tan rápido como llegó. Aceptarás una invitación que surgirá inesperadamente. Un ingreso extra te servirá para salir de compras y darte algunos gustos.

Número de suerte: 9.

CAPRICORNIO: 23 DIC. - 21 ENE.: Día de buena comunicación y entendimiento, que harán especiales e inolvidables los momentos que pasarás junto al ser amado. Hablarás de un nuevo proyecto con gente importante, pero se puede frustrar si te muestras exigente y condicionas tu participación; finalmente, tú serías el más perjudicado.

Número de suerte: 3.

ACUARIO: 22 ENE. - 17 FEB.: Recibirás un oportuno y sabio consejo que te hará reaccionar y abandonar tu encierro. Hoy volverás a frecuentar a tu grupo de amigos y tu ánimo mejorará mucho. Harás cambios en tu proyecto; la actitud de las personas que tomarán las decisiones será otra y te sentirás seguro de que conseguirás su apoyo.

Número de suerte: 1.

PISCIS: 18 FEB. - 19 MAR.: Mucho cuidado con alguien que, con sutileza, tratará de saber detalles de tu vida sentimental. Mantén tu privacidad y evitarás comentarios que afectarían tu relación. Evita deudas que no podrás cumplir y no te sientas comprometido a comprar todo lo que te ofrecen.