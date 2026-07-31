Héctor Cúper elogió a jugador que firmó con Universitario hasta 2027: "Me hace acordar a Crespo"

Universitario de Deportes es uno de los equipos que más se ha reforzado en el mercado de pases para el Torneo Clausura 2026, donde se juegan su últimas cartas para aspirar al título nacional. En ese contexto, el técnico Héctor Cúper salió al frente para rendirse en elogios ante un futbolista que firmó contrato con los cremas.

Héctor Cúper elogió a jugador que firmó con Universitario hasta 2027

Durante una entrevista con el programa 'L1 MAX', le consultaron a Héctor Cúper por su opinión sobre Gianluca Lapadula, quien ha sido señalado como el fichaje más destacado del club por su gran paso en la selección peruana.

Precisamente, el técnico de Universitario no dudó en destacar las virtudes del ‘Bambino’ por su olfato goleador y señaló que le recuerda a Hernán Crespo, uno de los delanteros más importantes de Argentina. Sin embargo, también hizo especial hincapié en que aún no está en su mejor estado físico.

Gianluca Lapadula recibió elogios por parte de Héctor Cúper tras su llegada a la 'U'.

"Gianluca Lapadula es un gran jugador dentro del área, me hace acordar a otros que he tenido como Crespo. Dentro del área, sabes que siempre van a estar cerca de la ocasión de gol. En estos momentos está en una preparación, todavía está un poquito detrás de sus compañeros, vamos dándole los minutos que lo ayuden a tener un físico ideal", señaló.

En esa línea, Cúper remarcó que su inclusión como titular dependerá de su evolución diaria, por lo que ante Cienciano se espera que entre de cambio en el tramo final del partido.

"Va dependiendo del día a día cuándo esté listo para 90 minutos. Ahora, en altura, creo que 25-30 minutos está para jugar. No hay tanto tiempo para que llegue a un estado ideal", complementó el destacado estratega.

¿Hasta cuándo firmó contrato Gianluca Lapadula con Universitario?

De acuerdo a lo señalado por el periodista Gustavo Peralta, Gianluca Lapadula firmó un contrato válido con la escuadra estudiantil por un año y medio, de esta forma, quedará vinculado con Universitario hasta finales de la temporada 2027.