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Universitario incorpora a tres destacados jugadores para enfrentar a Cienciano por el Clausura
Universitario ya se mentaliza en su duelo ante Cienciano por la fecha 3 del Torneo Clausura y se conoció que han sumado a tres futbolistas importantes.
Universitario de Deportes busca seguir con su paso perfecto en el Torneo Clausura 2026 y su siguiente rival por la fecha 3 será Cienciano. El cuadro imperial llega motivado y buscará imponer condiciones en el Inca Garcilaso de la Vega. Sin embargo, los cremas se ilusionan tras conocerse que incorporaron a tres jugadores para este duelo.
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Universitario incorpora a tres destacados jugadores para enfrentar a Cienciano
La escuadra comandada por el DT Héctor Cúper sabe que no puede relajarse en su lucha por quedarse con el título del segundo campeonato del año, por lo que es esencial que gane la mayor cantidad de partidos posibles, en especial en condición de visita.
En ese contexto, previo al partido ante Cienciano, el periodista Gustavo Peralta informó que Universitario ha incorporado a sus trabajos a tres futbolistas nacionales. Se trata de Horacio Calcaterra, Aldo Corzo y Anderson Santamaría.
Horacio Calcaterra, Aldo Corzo y Anderson Santamaría se unieron a los trabajos de Universitario
“Información de Universitario de Deportes: Calcaterra, Corzo y Santamaría ya entrenan a la par de sus compañeros”, fue la publicación que realizó el citado comunicador mediante su cuenta de ‘X’.
Los tres jugadores con paso en la selección peruana ya trabajan a la par de sus compañeros tras haber superado sus molestias, por lo que quedan a completa disposición de Héctor Cúper pensando en la lista de convocados para visitar a Cienciano en la altura de Cusco, una de las plazas más complicadas de la Liga 1.
De esta forma, solo resta esperar para ver si son considerados por el técnico. Su sola presencia ya le da a la 'U' mayor variedad para su esquema táctico.
¿Cuándo juegan Universitario y Cienciano por el Torneo Clausura?
Universitario visitará a Cienciano este domingo 2 de agosto en un encuentro válido por la tercera jornada del Torneo Clausura 2026. Los cremas tienen la obligación de vencer para seguir en lo más alto y marcar distancia de sus competidores por el título.
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