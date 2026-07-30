Cristian Neira rompe su silencio y cuestiona el arbitraje tras el empate de Alianza: "Nos están..."

La polémica tras el empate entre Alianza Lima y Comerciantes Unidos sigue dando de qué hablar, sobre todo por el posible penal no cobrado durante el partido, que generó diversas reacciones en el entorno blanquiazul. Uno de los que se pronunció fue Cristian Neira, quien, tras ser consultado sobre el tema arbitral, expresó su inconformidad al respecto.

En su regreso a Lima, el mediocampista ofensivo no dudó en mostrar su malestar, señalando que este tipo de acciones los perjudica en el Torneo Clausura de la Liga 1.

Video: Gerson Cuba

En conversación con el periodista Gerson Cuba, el ex Atlético Grau expresó sus inquietudes. “Al final nos están complicando en el torneo y eso también nos pasa factura. El tema de los árbitros, pero bueno, dejarlo a criterio de ellos y nosotros enfocarnos en lo que se viene, que es importante para nosotros”, empezó diciendo Neira.

“¿Fue penal para ustedes? Sí, todo el mundo sabe que fue penal, pero al final son cosas que pasan y, bueno, como te digo, queda al criterio de ellos. Nosotros trataremos de enfocarnos en este partido, que de todas maneras va a ser muy complicado para nosotros.”, finalizó, dejando en claro su postura de que para ellos la acción fue penal. Sin embargo, respetan la decisión del juez, aunque no la comparten.

¿Cuándo juega Alianza Lima?

Alianza Lima recibirá a Alianza Atlético este sábado 1 de agosto desde las 8.30 p. m. (hora peruana), en el Estadio Alejandro Villanueva, por la tercera jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.