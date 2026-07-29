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Partidos de hoy, jueves 30 de julio EN VIVO: horarios y dónde ver fútbol por TV

A continuación, conoce al detalle la programación de los partidos que se disputan por las importantes ligas del mundo este jueves 30 de julio.

Gary Huaman
Revisa la agenda de los partidos que se jugarán este jueves 30 de julio.
Revisa la agenda de los partidos que se jugarán este jueves 30 de julio. | Foto: composición Líbero
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Este jueves 30 de julio se llevarán a cabo interesantes encuentros por la Liga Femenina de Perú, la clasificación a la fase de grupos a la Champions League, playoffs de la Copa Sudamericana y más ligas sudamericanas. A continuación, podrás revisar la agenda de los partidos de hoy.

Boca Juniors se enfrenta a O'Higgins por la Copa Sudamericana

PUEDES VER: ¿A qué hora juega Boca Juniors vs O'Higgins y dónde ver partido por Copa Sudamericana?

Partidos de hoy por la Liga Femenina

PartidoHorarioCanal
Sporting Cristal vs Yanapuma11.00 a. m.YouTube Bicolor+

Partidos de hoy por la Champions League

PartidoHorarioCanal
Maccabi Tel Aviv vs Sheriff11.00 a. m.Sport 1
Hradec Kralove vs Tromso12.00 p. m.VG+
Midtjylland vs Besiktas12.00 p. m.Claro TV+
Pafos vs Hajduk Split12.00 p. m.Onefootball
PAOK vs Dinamo Kiev12.45 p. m.55Sport
CSKA Sofia vs Qarabag1.00 p. m.Diema Sport
Anderlecht vs Hammarby1.30 p. m.Club RTL
Ferencvaros vs Twente1.30 p. m.M4 Sport
Benfica vs ST Gallen2.00 p. m.Benfica TV

Partidos de hoy por la Copa Sudamericana

PartidoHorarioCanal
Gremio vs Bolívar5.00 p. m.DSports y DGO
Caracas vs Independiente del Valle7.30 p. m.ESPN 2 y Disney+
O’Higgins vs Boca Juniors7.30 p. m.ESPN y Disney+

Partidos de hoy por la Liga Argentina

PartidoHorarioCanal
Independiente Rivadavia vs Huracán5.00 p. m.TyC Sports
Talleres vs Vélez Sarsfield5.00 p. m.Disney+
Central Córdova vs Atlético Tucumán7.15 p. m.Fanatiz Sports
Independiente vs Newell’s7.15 p. m.TyC Sports

Partidos de hoy por el Brasileirao

PartidoHorarioCanal
Corinthians vs Athletico Paranaense5.30 p. m.L1 Play
Coritiba vs Cruzeiro7.30 p. m.L1 Play

Partidos de hoy por la Liga de Colombia

PartidoHorarioCanal
Atlético Bucaramanga vs Llaneros8.00 p. m.Win+

Partidos de hoy por la Copa de Ecuador

PartidoHorarioCanal
LDU Quito vs Leones del Norte3.00 p. m.DSports y DGO

Partidos de hoy por la Central America Cup

PartidoHorarioCanal
Herediano vs Marathón8.00 p. m.Disney+
Municipal vs Cartaginés10.00 p. m.Disney+

Partidos de hoy por la Copa de Primera de Paraguay

PartidoHorarioCanal
San Lorenzo vs Guaraní2.00 p. m.DSports
Libertad vs Recoleta4.30 p. m.DSports
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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