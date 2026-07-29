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Partidos de hoy, jueves 30 de julio EN VIVO: horarios y dónde ver fútbol por TV
A continuación, conoce al detalle la programación de los partidos que se disputan por las importantes ligas del mundo este jueves 30 de julio.
Este jueves 30 de julio se llevarán a cabo interesantes encuentros por la Liga Femenina de Perú, la clasificación a la fase de grupos a la Champions League, playoffs de la Copa Sudamericana y más ligas sudamericanas. A continuación, podrás revisar la agenda de los partidos de hoy.
Partidos de hoy por la Liga Femenina
|Partido
|Horario
|Canal
|Sporting Cristal vs Yanapuma
|11.00 a. m.
|YouTube Bicolor+
Partidos de hoy por la Champions League
|Partido
|Horario
|Canal
|Maccabi Tel Aviv vs Sheriff
|11.00 a. m.
|Sport 1
|Hradec Kralove vs Tromso
|12.00 p. m.
|VG+
|Midtjylland vs Besiktas
|12.00 p. m.
|Claro TV+
|Pafos vs Hajduk Split
|12.00 p. m.
|Onefootball
|PAOK vs Dinamo Kiev
|12.45 p. m.
|55Sport
|CSKA Sofia vs Qarabag
|1.00 p. m.
|Diema Sport
|Anderlecht vs Hammarby
|1.30 p. m.
|Club RTL
|Ferencvaros vs Twente
|1.30 p. m.
|M4 Sport
|Benfica vs ST Gallen
|2.00 p. m.
|Benfica TV
Partidos de hoy por la Copa Sudamericana
|Partido
|Horario
|Canal
|Gremio vs Bolívar
|5.00 p. m.
|DSports y DGO
|Caracas vs Independiente del Valle
|7.30 p. m.
|ESPN 2 y Disney+
|O’Higgins vs Boca Juniors
|7.30 p. m.
|ESPN y Disney+
Partidos de hoy por la Liga Argentina
|Partido
|Horario
|Canal
|Independiente Rivadavia vs Huracán
|5.00 p. m.
|TyC Sports
|Talleres vs Vélez Sarsfield
|5.00 p. m.
|Disney+
|Central Córdova vs Atlético Tucumán
|7.15 p. m.
|Fanatiz Sports
|Independiente vs Newell’s
|7.15 p. m.
|TyC Sports
Partidos de hoy por el Brasileirao
|Partido
|Horario
|Canal
|Corinthians vs Athletico Paranaense
|5.30 p. m.
|L1 Play
|Coritiba vs Cruzeiro
|7.30 p. m.
|L1 Play
Partidos de hoy por la Liga de Colombia
|Partido
|Horario
|Canal
|Atlético Bucaramanga vs Llaneros
|8.00 p. m.
|Win+
Partidos de hoy por la Copa de Ecuador
|Partido
|Horario
|Canal
|LDU Quito vs Leones del Norte
|3.00 p. m.
|DSports y DGO
Partidos de hoy por la Central America Cup
|Partido
|Horario
|Canal
|Herediano vs Marathón
|8.00 p. m.
|Disney+
|Municipal vs Cartaginés
|10.00 p. m.
|Disney+
Partidos de hoy por la Copa de Primera de Paraguay
|Partido
|Horario
|Canal
|San Lorenzo vs Guaraní
|2.00 p. m.
|DSports
|Libertad vs Recoleta
|4.30 p. m.
|DSports
¡Vamos al Circo!
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