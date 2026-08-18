Pedro García se rindió ante figura de Alianza y aseguró: "Tiene nivel para haber ido a Boca Juniors"

Alianza Lima viene teniendo una buena campaña en el Torneo Clausura de la Liga 1. Sin embargo, uno de los que más destaca dentro del elenco de Pablo Guede es el ecuatoriano Eryc Castillo. El conocido como 'La Culebra' viene fino de cara al gol, siendo una pieza fundamental dentro del equipo. En ese sentido, Pedro García destacó el rendimiento del futbolista de Alianza y aseguró que, por sus condiciones, podría ser tranquilamente el delantero titular de Boca Juniors.

Pedro García se rindió ante Eryc Castillo

El comunicador resaltó el gran nivel que viene mostrando con la camiseta blanquiazul, por lo que en una reciente edición del programa Vamos al Var, señaló que Castillo tiene el nivel para haber ido a Boca Juniors, uno de los equipos más grandes de Sudamérica.

"Eryc Castillo podría haber ido a Boca Juniors, Castillo tiene nivel para haber ido a Boca, en lugar de Enner Valencia. Tiene velocidad, decisión, remate a media distancia. Está entero. El Castillo de hoy día no es el mismo que llegó en el verano del 2025", fueron las palabras del periodista.

Eryc Castillo es una de las figuras de Alianza Lima.

¿Cuántos goles va Eryc Castillo con Alianza Lima?

En lo que va de la temporada, el atacante del conjunto blanquiazul registra 14 goles y 5 asistencias en 23 partidos disputados.

¿Cuándo juega Alianza Lima contra Melgar?

Alianza Lima enfrentará a Melgar este domingo 23 de agosto por la fecha seis del Torneo Clausura de la Liga 1. El encuentro está programado para las 3.30 p. m. (hora peruana) en Arequipa.