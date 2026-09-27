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Sorteo La Tinka de HOY, domingo 27 de septiembre: a qué hora juega, resultados y pozo millonario acumulado
La Tinka vuelve a poner en juego un millonario premio este domingo 27 de septiembre. Conoce el monto del pozo acumulado, la hora del sorteo y todos los detalles.
La Tinka de este domingo 27 de septiembre es uno de los más esperados en Perú, ya que hoy uno de los jugadores puede llevarse el pozo millonario de más de 30 millones de soles. Conoce a qué hora juega, dónde ver el sorteo y los resultados, incluyendo los números ganadores, la boliyapa y Sí o Sí.
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¿Cuál es el pozo millonario de La Tinka de hoy?
El Pozo Millonario de La Tinka para el sorteo de hoy, domingo 27 de septiembre de 2026, es de S/30,023,898. Este monto se acumuló luego de que ningún jugador acertara los seis números del sorteo del miércoles 23 de septiembre.
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