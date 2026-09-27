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Sorteo La Tinka de HOY, domingo 27 de septiembre: a qué hora juega, resultados y pozo millonario acumulado

La Tinka vuelve a poner en juego un millonario premio este domingo 27 de septiembre. Conoce el monto del pozo acumulado, la hora del sorteo y todos los detalles.

Angie De La Cruz
Consulta los resultados del sorteo La Tinka de HOY, domingo 27 de septiembre de 2026.
Consulta los resultados del sorteo La Tinka de HOY, domingo 27 de septiembre de 2026. | Composición: Líbero/Intralot
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La Tinka de este domingo 27 de septiembre es uno de los más esperados en Perú, ya que hoy uno de los jugadores puede llevarse el pozo millonario de más de 30 millones de soles. Conoce a qué hora juega, dónde ver el sorteo y los resultados, incluyendo los números ganadores, la boliyapa y Sí o Sí.

Revisa los resultados del CEPRU UNSAAC del Primer Examen Ordinario 2026-II.

PUEDES VER: CEPRU UNSAAC resultados del Primer Examen Ordinario 2026-II: ver puntajes y lista de ingresantes

¿Cuál es el pozo millonario de La Tinka de hoy?

El Pozo Millonario de La Tinka para el sorteo de hoy, domingo 27 de septiembre de 2026, es de S/30,023,898. Este monto se acumuló luego de que ningún jugador acertara los seis números del sorteo del miércoles 23 de septiembre.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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