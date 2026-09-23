Sorteo de La Tinka de HOY, miércoles 23 de septiembre: a qué hora juega, resultados y pozo millonario

La emoción se vive en todo el país ya que hoy un jugador puede cambiar su vida gracias al pozo millonario de La Tinka, que sortea más de 29 millones de soles. Para llevarte este jugoso premio solo debes acertar las 6 bolillas de la lotería. ¿A qué hora se juega y dónde ver? Sigue todos los detalles EN VIVO en esta nota de Líbero. ¡Mucha suerte!

¿Cuál es el pozo millonario de hoy?

Para el sorteo de La Tinka del miércoles 23 de septiembre de 2026, el Pozo Millonario asciende a S/29.501.730. El monto aumentó luego de que ningún participante acertara los seis números en el sorteo del domingo 20 de septiembre.