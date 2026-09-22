¿El 24 de septiembre es feriado en Perú? Conoce qué se celebra y quiénes podrán descansar

A poco del 24 de septiembre, muchos trabajadores y estudiantes se preguntan si este día está considerado como feriado en Perú y si corresponde un descanso. La fecha tiene una celebración particular en el país, pero ¿realmente todos podrán dejar sus actividades? Conoce qué se conmemora, a quiénes beneficia y qué establece el calendario oficial.

¿El jueves 24 de septiembre es feriado nacional en Perú?

Este 24 de septiembre no está considerado feriado nacional en Perú; sin embargo, corresponde a un día no laborable únicamente en la región Piura. En esta fecha se rinde homenaje a la Virgen de las Mercedes, quien es la santa patrona de la región y de las Fuerzas Armadas del Perú.

El 24 de septiembre se rinde homenaje a la Virgen de las Mercedes en Piura.

Esta festividad está amparada legalmente por la Ley N.º 15618, promulgada el 17 de septiembre de 1965, que estableció que el 24 de septiembre de cada año sea feriado no laborable en Piura, con motivo de la celebración de la festividad de la Virgen de las Mercedes, considerada patrona de las Fuerzas Armadas del Perú.

¿Quiénes podrán descansar el 24 de septiembre?

Los beneficiarios de esta medida serán los trabajadores del sector público en Piura; mientras que para el sector privado, el descanso es opcional y está sujeto a un acuerdo previo entre el empleador y sus trabajadores, debiendo compensarse las horas no laboradas posteriormente.

Es importante tener en cuenta que para las demás regiones de Perú, el 24 de septiembre es un día laborable completamente normal. El próximo feriado nacional en el calendario será el martes 8 de octubre por el Combate de Angamos, que aplicará a todos los sectores a nivel nacional.

¿Qué se celebra el 24 de septiembre en Perú?

El 24 de septiembre se conmemora en Perú el Día de las Fuerzas Armadas del Perú y la festividad de la Virgen de la Merced, una fecha de especial relevancia religiosa y patriótica. En distintas localidades del país se desarrollan actividades conmemorativas y celebraciones en honor a la Virgen, mientras que en Piura la fecha adquiere particular importancia por su carácter de feriado regional.