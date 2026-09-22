Histórico club confirmó la llegada de Ricardo Gareca para partido de la Liga: "Especial"

Ricardo Gareca es uno de los técnicos más recordados por los hinchas gracias a su fructífero paso en la selección peruana, donde lograron la clasificación al Mundial 2018. Ahora, el 'Tigre' atraviesa una etapa alejada de las canchas, pero sorprendió que recientemente fue anunciado por un histórico club para su próximo partido. Se trata de Juan Aurich, que actualmente disputa la Liga 3.

Histórico club confirmó la llegada de Ricardo Gareca para partido de la Liga

El ‘Ciclón’ está enfocado en lograr su ansiado ascenso a la segunda división esta temporada, por lo que es consciente de que necesita el mayor apoyo posible luego de varios años alejado de la élite. En ese sentido, sorprendió a sus hinchas al anunciar la presencia de Ricardo Gareca en su próximo partido.

Sin embargo, en esta ocasión no se trata de un fichaje para el equipo, sino de la invitación al ‘Tigre’ para presenciar su próximo encuentro ante Juventud Santo Domingo por la fecha 17 de la Fase Regional de la Liga 3. El club hizo oficial la noticia a través de sus redes sociales.

Juan Aurich anunció a Ricardo Gareca para su próximo partido de Liga 3

“¡Gareca en Ferreñafe! Este domingo 27 de septiembre, viviremos una tarde histórica junto a Ricardo Gareca, invitado especial en nuestro último partido de local”, publicó el club en su cuenta de Facebook, desatando la euforia de sus hinchas, quienes tendrán la oportunidad de ver de cerca al reconocido estratega.

Juan Aurich busca motivarse con la presencia del ‘Tigre’ para conseguir un triunfo que le permita asegurarse entre los primeros lugares y obtener un punto de bonificación para la Etapa Nacional. Del mismo modo, espera que su visita impulse a la hinchada a acompañar al equipo.

“Hoy más que nunca, el Ciclón necesita el aliento de su gente. ¡Llenemos el estadio, vistámonos todos de rojo y hagamos sentir la fuerza de una hinchada que jamás abandona! Todos juntos. Todos de rojo. ¡Vamos por la etapa nacional!”, remarcaron.

Ricardo Gareca está habilitado para volver a dirigir

Ricardo Gareca ya está completamente para volver al mundo del fútbol y tomar las riendas de un club. El 'Tigre' tenía un contrato comercial con una entidad para realizar su podcast 'La sustancia de Gareca', la misma que le impedía dirigir. Sin embargo, el propio estratega señaló que tras el final del Mundial 2026 quedó nuevamente habilitado.