Llegó a valer más de 5 millones, fue convocado por Gareca y hoy no tiene espacio en Cristal

Uno de los clubes que ha podido levantar con el pasar de las semanas es Sporting Cristal. El cuadro celeste ha encontrado poco a poco el camino hacia los buenos resultados, los que lo colocan actualmente como uno de los serios candidatos al Torneo Clausura 2026. Sin embargo, en su plantel hay un futbolista que llegó a valer más de 5 millones de euros, pero que ahora no suma minutos con Roberto Mosquera a pesar de su pasado en el 'Viejo Continente'.

Nos referimos a Cristian Benavente, el mediocampista peruano de 32 años que sigue perteneciendo a Sporting Cristal, pero que no ha sumado ningún minuto en este Torneo Clausura 2026. Pese a tener contrato vigente con los rimenses, desde el comando técnico no ha habido un espacio claro para el debut del volante.

¿Qué pasó con Cristian Benavente en Sporting Cristal?

La última vez que Sporting Cristal decidió darle minutos a Cristian Benavente fue en una de las jornadas de la Copa de la Liga ante Estudiantil CNI. El 'Chaval' afrontó 45 minutos del cotejo en la victoria del cuadro de Roberto Mosquera, pero luego de ello se ha mantenido en la banca de suplentes, o simplemente no fue convocado por el estratega.

Cristian Benavente no juega desde junio del 2026, en un partido por Copa de la Liga.

Una de las informaciones con relación a Cristian Benavente fue sobre no tomarlo en cuenta para la presente temporada 2026. No convenció del todo a Roberto Mosquera y se había tanteado el hecho de cederlo o rescindir el actual contrato del 'Chaval'. A la fecha, el club no ha emitido un comunicado sobre el jugador y tampoco se aprecia al mediocampista en la nómina de convocados.

La última vez que Benavente fue considerado dentro de la convocatoria de Sporting Cristal fue para el choque ante RB Bragantino por la Copa Sudamericana 2026, el cual se dio el 22 de julio del 2026. Luego de ello, no ha figurado entre los jugadores disponibles para los partidos del Torneo Clausura y Copa de la Liga.

Cristian Benavente fue convocado por Ricardo Gareca en la selección peruana

Uno de los momentos más recordados por el hincha es con relación a la presencia de Cristian Benavente en la selección peruana. Cuando la Bicolor estaba en gran momento, se vieron las chances que Ricardo Gareca le brindó al 'Chaval' para que logre ser parte del plantel. Sin embargo, no logró encajar y también quedó fuera del radar actual del equipo nacional.

La última vez que Cristian Benavente jugó en la Bicolor fue en un amistoso ante Colombia en noviembre del 2019, cuando el equipo de Ricardo Gareca perdió 1-0. En aquella oportunidad, el 'Chaval' solo afrontó un total de 45 minutos.

Cristian Benavente jugó en la selección peruana durante la era de Ricardo Gareca.

Cristian Benavente llegó a valer más de 5 millones de euros

En cuanto a valor de mercado, Cristian Benavente tuvo su mejor rendimiento en el año 2018 con una cifra de 5.5 millones de euros cuando fue traspasado al Pyramids FC de Egipto. Desde ese momento, su cotización recayó considerablemente y hoy por hoy, estando en Sporting Cristal, presenta una cifra de 200 mil euros a sus 32 años.