Mateo Antoni ya tiene fecha de regreso a Alianza Lima tras su lesión sufrida en el clásico

En el clásico disputado entre Alianza Lima y Universitario de Deportes, Mateo Antoni padeció una distensión muscular que le impidió estar presente en el encuentro frente a la Asociación Deportiva Tarma, ADT. No obstante, ya se confirmó cuándo volverá a incorporarse al conjunto blanquiazul tras superar sus molestias.

Mateo Antoni y su confirmada fecha de regreso a Alianza Lima tras fuerte lesión

Según informó el periodista Gerson Cuba, el uruguayo Mateo Antoni se está recuperando favorablemente de la lesión que sufrió frente a Universitario. Por ello, ya volvió a los entrenamientos bajo la dirección de Pablo Guede y apunta a llegar en condiciones a la pretemporada que realizará el conjunto blanquiazul durante el receso por la fecha FIFA.

Mateo Antoni se lesionó ante Universitario y regresará a Alianza Lima en la pretemporada por fecha FIFA

“Mateo Antoni viene evolucionando favorablemente de su distensión muscular y, de mantenerse este proceso, llegaría con normalidad al inicio de la pretemporada. La lesión no reviste gravedad”, afirmó el comunicador en su cuenta de X, antes Twitter.

Cabe destacar que el propio entrenador de Alianza Lima, Guede, confirmó que el defensa uruguayo sufrió una distensión muscular, por lo que en la conferencia de prensa dio por hecho que ya estaría disponible para el jueves 24 de septiembre.

“Burlamaqui está roto, no sé para cuánto, con una rotura muscular. Mateo tiene una distensión y creo que va a estar disponible para el jueves. Nico Díaz no tengo ni la menor idea, porque lo que tiene no sé si es complicado o no. No tiene un tiempo de recuperación exacta”, afirmó el argentino.

¿Cómo le va a Mateo Antoni en Alianza Lima?

Mateo Antoni se incorporó a Alianza Lima al inicio de la Liga 1 2026 y ha tenido participación en el Torneo Apertura, el Clausura y la Copa Libertadores, consolidándose como una pieza importante para Pablo Guede dentro del once titular. En lo que va de su etapa en el club, suma 26 encuentros oficiales y continúa a la espera de que la institución blanquiazul decida si ejercerá su opción de fichaje o si permitirá su regreso a Argentinos Juniors.