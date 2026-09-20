Liga Peruana de Vóley 2026-27: así quedaron los planteles de los clubes para la temporada

Todo va quedando listo para que empiece la Liga Peruana de Vóley 2026-27 y los clubes ya se encuentran realizando amistosos internacionales y preparando sus presentaciones. Por ejemplo, esta semana Alianza Lima tendrá Noche Blanquiazul en tres fechas; Universitario tendrá la Noche de las Pumas; Regatas Lima y la Universidad San Martín también, entre otros clubes. A continuación, podrás ver cómo quedaron los planteles de todos los equipos peruanos.

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Plantel de Alianza Lima para la Liga Peruana de Vóley 2026-27

Cuerpo técnico

Alejandro Schneider (DT), David Castellanos (Asistente), Gaspar Vicuña (Asistente), Luis Soto (Asistente), Luis Hernán (Estadista), Jorge Calderón (Fisioterapeuta) y Ezequiel Matias (Preparador físico).

Colocadora

Cristina Cuba Martínez (Fichaje) y María Alejandra Marín (Renovación).

Opuesta

Taylor Fricano (Fichaje), Ioana Baciu (Fichaje) y Daniela Bulaich (Fichaje).

Receptora

Sandra Ostos (Renovación), Esmeralda Loroña (Renovación), Nayeli Yábar (Renovación) y Ysabella Sánchez (Renovación).

Bloqueadora

Diana de la Peña (Renovación), Clarivett Yllescas (Renovación), Flavia Montes (Fichaje) y Allison Holland (Fichaje).

Líbero

Esmeralda Sánchez (Renovación) y Zahira Quiñe (Renovación).

Plantel de Universitario para la Liga Peruana de Vóley 2026-27

Cuerpo técnico

Francisco Hervás (DT) y Diego Arana Ludeña (Asistente).

Colocadora

Ingrid Herrada (Fichaje), Seleisa Elisaisa (Renovación) y Lucía Magallanes (Renovación).

Opuesta

Fátima Villafuerte (Renovación) y Maria Luisa Oliveira (Renovación).

Receptora

Catherine Flood (Renovación), Cielo Balcázar (Renovación), Angélica Bustamante (Renovación), Daniela Muñoz (Renovación), Karla Ortiz (Renovación) y Aixa Vigil (Fichaje).

Bloqueadora

Maricarmen Guerrero (Fichaje), Sarah Evaristo (Fichaje), Taya Beller (Renovación) y Claudia Palza Puma (Fichaje).

Líbero

Marian Patiño (Renovación) y Estrella Bustamante (Renovación).

Plantel de San Martín para la Liga Peruana de Vóley 2026-27

Cuerpo técnico

Pablo Martín Ambrosini (DT), Diego Recavarren (Asistente), Rodrigo Ezequiel Alvarez (Estadista), Agustin Mirande (Fisioterapeuta) y Julian Giraldez (Preparador físico).

Colocadora

Paola Rivera (Renovación) y Alisson Alarcón (Renovación).

Opuesta

Kari Zumach (Fichaje) y Emily Zinger (Fichaje).

Receptora

Fernanda Pinto (Renovación), Brenda Lobatón (Renovación), Angélica Aquino (Renovación), Angela Gago (Renovación), Antonella Tello (Renovación) y Yanlis Feliz (Fichaje).

Bloqueadora

Ginna López (Renovación), María Fernanda López-Torres (Fichaje), Alexandra Machado (Fichaje), Meegan Hart (Fichaje).

Líbero

Pamela Cuya Toro (Renovación), Nicolle Ayala y Cesia Mariño (Renovación).

Plantel de Regatas Lima para la Liga Peruana de Vóley 2026-27

Cuerpo técnico

Horacio Bastit (DT) y Guillermo Cáceres (Asistente).

Colocadora

Evelyn Linares (Fichaje), Isabella Carrasco (Promovida) y Marina Scherer (Fichaje).

Opuesta

Katheryn Ryan (Renovación) y Fatou Diop (Fichaje).

Receptora

Camila Monge (Renovación), Alexandra Llaro (Renovación), Kiara Montes (Renovación), Waleska Toro (Renovación), Nicole Abreu (Fichaje) e Isabella Escudero (Renovación).

Bloqueadora

Lesly Johansson (Renovación), Danna Silva (Renovación), Yijhamy Mosquera (Fichaje), Zoe Koechlin Bernahola (Renovación), Juli Sandez (Fichaje) y Kyla Kenyatte (Fichaje).

Líbero

Rachell Enoe Hidalgo (Renovación), Rosa Medina Cruz (Renovación) y Alexa Villena (Renovación).

Plantel de Circolo Sportivo Italiano para la Liga Peruana de Vóley 2026-27

Cuerpo técnico

Marcos Blanco (DT), Roberto Auqui Canchari (Asistente) y Keymer Robles Carhuachin (Estadista).

Colocadora

Carolina Takahashi (Fichaje) y Shiamara Almeida (Fichaje).

Opuesta

Nicole Da Silva (Renovación) y Eugenia Nosach (Renovación).

Receptora

Antuanette Arteaga (Renovación), Coraima Gómez (Fichaje), Mabel Olemar (Renovación), Brianna Odría Aparicio (Renovación) y Natália Monteiro (Fichaje).

Bloqueadora

Julieta Holzmaisters (Renovación), Anghela Barboza (Fichaje), Naomi Palomino (Renovación), Mariane Casas (Fichaje) y Raffaela Espinoza (Renovación).

Líbero

Besnia Villegas (Renovación) y Miyuki Guibo (Renovación).

Plantel de Deportivo Géminis para la Liga Peruana de Vóley 2026-27

Cuerpo técnico

Natalia Málaga (DT) y Kyojun Gu (Asistente).

Colocadora

Alexandra Muñoz (Renovación) y Alexa Vega Centeño (Renovación).

Opuesta

Maria Paula Rodríguez (Fichaje) y Andrea Sandoval (Fichaje).

Receptora

Ariana Phillips Núñez (Renovación), Alondra Alarcón (Fichaje), Milagros Solís Corrales (Renovación), Kiara Vicente (Renovación), Fabiana Hurtado (Renovación) y Ariana Vega Centeno (Renovación).

Bloqueadora

Florangel Terrero (Renovación) y Lisvel Eve Mejía (Renovación).

Líbero

Estefany Mariñas (Renovación) y Vannia Adrianzen Ocrospoma (Renovación).

Plantel de Club Atenea Lima para la Liga Peruana de Vóley 2026-27

Cuerpo técnico

Lorena Góngora (DT), David Torres Ramirez (Asistente) y Elena Keldibekova (Asistente).

Colocadora

Brenda Quiroz (Renovación), María José Rojas Ecker (Renovación) y Nayeli Vilchez (Fichaje).

Opuesta

Nayla Da Silva (Fichaje), Thaisa McLeod Alva (Renovación), Andrea Ampuero (Fichaje), Ariana Vásquez (Renovación), Barbara Agresott (Renovación), María Fernanda Manrique (Renovación), Nahir Cueva (Fichaje), Nicole Pérez (Renovación) y Valentina Valera (Fichaje).

Bloqueadora

Isabel Fernández (Renovación), Julieta Lazcano (Fichaje), Sandra Chumacero (Fichaje) y Saskya Silvano (Renovación).

Líbero

Almendra Escobedo (Fichaje) y Macarena Zegarra (Renovación).

Plantel de Rebaza Acosta para la Liga Peruana de Vóley 2026-27

Cuerpo técnico

Martín Rodríguez (DT), Juan Manuel Vásquez (Asistente) y Luis César Chávez (Estadista).

Colocadora

Dayanne Cure (Renovación) y Greta Martinelli (Fichaje).

Opuesta

Akemi Camones (Renovación), Jeissy Chia (Renovación) y Keith Meneses (Renovación).

Receptora

Astrid Ruiz (Fichaje), Camila Alfaro (Renovación), Gianella Chanca (Renovación), Karin Paredes (Renovación), Nexalba Mejías (Renovación), Reibeth Artigas (Fichaje) y Sofía Neves Terilli (Fichaje).

Bloqueadora

Aayinde Smith (Fichaje), Angelina Escally, Camila Pérez (Fichaje) y Dara Herrada Huarcaya (Fichaje).

Líbero

Ariana Vílchez (Renovación), Briana Caldas (Renovación), Karla Soto (Renovación) y Wendy Flores (Renovación).

Plantel de Deportivo Soan para la Liga Peruana de Vóley 2026-27

Cuerpo técnico

Vinícius Fernandes (DT), Gabriel Ramon Schwingel (Asistente y estadista) y Maykel Milian (Preparador físico).

Colocadora

Camila Pineda Lozada (Renovación) y Pâmella Cristina (Fichaje).

Opuesta

Fanta Fofana (Renovación) y Melody Molina (Renovación).

Receptora

Ana Caroline Figuererdo (Fichaje), Milena Vilela (Fichaje), Susana Castro (Fichaje), Tamara Estrada (Renovación), Tamara Chávez (Fichaje), Victoria Benjamín (Renovación) y Xina Cortez (Renovación).

Bloqueadora

Ariana Cueva (Renovación), Camila Mendoza (Renovación), Johany Tucto (Fichaje) y Linda Costa (Fichaje).

Líbero

Angela Jiménez (Renovación), Liana Torres (Renovación) y Tatiana Cabrera (Renovación).

Plantel de Olva Latino para la Liga Peruana de Vóley 2026-27

Cuerpo técnico

César Arrese (DT).

Colocadora

Priscila Guerrero (Renovación).

Opuesta

Yomhara Rivera (Renovación).

Receptora

Brenda Uribe (Renovación), Gianet Soto (Renovación), Grethel Yucra (Renovación), Niurka Nicolini (Renovación), Reyshel Zea (Renovación) y Ximena Ingaruca (Renovación).

Bloqueadora

Mariangel Silva (Renovación) y Mirtha Uribe (Renovación).

Líbero

Brianna Fuentes (Renovación), Brianna Díaz (Renovación) y Diana Carranza (Renovación).

Plantel de Deportivo Wanka para la Liga Peruana de Vóley 2026-27

Cuerpo técnico

Heinz Garro (DT).

Colocadora

Salomé Soto (Renovación).

Opuesta

Alexandra Carrasco (Renovación) y Olinda Lovera (Renovación).

Receptora

Andrea Díaz Félix (Renovación), Edith Gonzales (Renovación), Grecia Herrada (Renovación) y Milagros Callacna (Renovación).

Líbero