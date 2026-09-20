Liga 1 2026: ¿Cuándo vuelve el Torneo Clausura tras la fecha internacional FIFA?

Se paraliza el fútbol peruano. A falta de que se jueguen los partidos pendientes de Cienciano por la novena y décima fecha del Torneo Clausura, la Liga 1 entrará en una pausa debido a la participación de la selección peruana en el parón internacional de países.

Debido a que la FIFA decidió fusionar las jornadas dobles de septiembre y octubre en una sola ventana, esta durará cerca de 16 días y en lo que respecta a la Liga 1, esta recién volverá en octubre.

Es preciso resaltar que Cienciano jugará sus partidos pendientes por la fecha 9 y 10 en el mes de septiembre y en la segunda semana de octubre volverá el Torneo Clausura con la jornada 11. A continuación, podrás revisar el fixture.

Liga 1 2026: ¿Cuándo vuelve el Torneo Clausura?

Jornada 9

ADT vs Cienciano | Miércoles 23 de septiembre | 3.00 p. m.

Jornada 10

Cienciano vs Los Chankas | Miércoles 30 de septiembre | 3.00 p. m.

Jornada 11

CD Moquegua vs Cienciano | Jueves 8 de octubre | 1.00 p. m.

Atlético Grau vs Los Chankas | Jueves 8 de octubre | 3.30 p. m.

Deportivo Garcilaso vs Sport Huancayo | Viernes 9 de octubre | 8.00 p. m.

ADT vs FC Cajamarca | Sábado 10 de octubre | 1.00 p. m.

Comerciantes Unidos vs Juan Pablo II | Sábado 10 de octubre | 3.30 p. m.

Universitario vs Melgar | Sábado 10 de octubre | 7.00 p. m.

UTC vs Sporting Cristal | Domingo 11 de octubre | 1.00 p. m.

Sport Boys vs Alianza Atlético | Domingo 11 de octubre | 3.30 p. m.

Cusco FC vs Alianza Lima | Domingo 11 de octubre | 6.30 p. m.