0
LO ÚLTIMO
Así quedó el Acumulado tras la fecha 10 del Clausura

Liga 1 2026: ¿Cuándo vuelve el Torneo Clausura tras la fecha internacional FIFA?

Arranca la fecha internacional FIFA con los amistosos de las selecciones y el Torneo Clausura de la Liga 1 2026 entrará en pausa.

Gary Huaman
El Torneo Clausura 2026 volverá después de la fecha internacional FIFA.
El Torneo Clausura 2026 volverá después de la fecha internacional FIFA. | Foto: composición Líbero
COMPARTIR

Se paraliza el fútbol peruano. A falta de que se jueguen los partidos pendientes de Cienciano por la novena y décima fecha del Torneo Clausura, la Liga 1 entrará en una pausa debido a la participación de la selección peruana en el parón internacional de países.

Revisa cómo marcha la tabla acumulada de la Liga 1 2026.

PUEDES VER: Tabla acumulada de la Liga 1 2026: así va la clasificación tras la fecha 10 del Torneo Clausura

Debido a que la FIFA decidió fusionar las jornadas dobles de septiembre y octubre en una sola ventana, esta durará cerca de 16 días y en lo que respecta a la Liga 1, esta recién volverá en octubre.

Es preciso resaltar que Cienciano jugará sus partidos pendientes por la fecha 9 y 10 en el mes de septiembre y en la segunda semana de octubre volverá el Torneo Clausura con la jornada 11. A continuación, podrás revisar el fixture.

Liga 1 2026: ¿Cuándo vuelve el Torneo Clausura?

Jornada 9

  • ADT vs Cienciano | Miércoles 23 de septiembre | 3.00 p. m.

Jornada 10

  • Cienciano vs Los Chankas | Miércoles 30 de septiembre | 3.00 p. m.

Jornada 11

  • CD Moquegua vs Cienciano | Jueves 8 de octubre | 1.00 p. m.
  • Atlético Grau vs Los Chankas | Jueves 8 de octubre | 3.30 p. m.
  • Deportivo Garcilaso vs Sport Huancayo | Viernes 9 de octubre | 8.00 p. m.
  • ADT vs FC Cajamarca | Sábado 10 de octubre | 1.00 p. m.
  • Comerciantes Unidos vs Juan Pablo II | Sábado 10 de octubre | 3.30 p. m.
  • Universitario vs Melgar | Sábado 10 de octubre | 7.00 p. m.
  • UTC vs Sporting Cristal | Domingo 11 de octubre | 1.00 p. m.
  • Sport Boys vs Alianza Atlético | Domingo 11 de octubre | 3.30 p. m.
  • Cusco FC vs Alianza Lima | Domingo 11 de octubre | 6.30 p. m.
Liga 1

Programación de la fecha 11 del Torneo Clausura.

Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Alianza Lima aplastó 2-0 a Sporting Cristal y clasificó a los playoffs del torneo Clausura de la Liga Femenina 2026

  2. Carvallo durante transmisión de la derrota de Universitario en Cusco: "Que no nos hagan más goles"

  3. Tabla acumulada de la Liga 1 2026: así va la clasificación tras la fecha 10 del Torneo Clausura

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano