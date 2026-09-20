El futuro de la Selección Peruana también se construye mirando más allá de nuestras fronteras. El departamento de scouting de la Bicolor continúa con el seguimiento de jóvenes talentos, especialmente de aquellos que desarrollan su carrera en el extranjero. Dentro de este proceso aparece Rafael Elías Venås Sánchez, futbolista de doce años, de nacionalidad peruana y noruega, que recientemente tuvo la oportunidad de vestir la camiseta nacional en la categoría Sub-13.

Este trabajo forma parte de la planificación de la Unidad Técnica de Menores de la FPF, dirigida por Manuel Barreto, quien viene siguiendo a distintos futbolistas con proyección tanto en el Perú como fuera del país. En ese grupo se encuentra Rafael Elías, quien ya había despertado interés del área de scouting y pudo ser evaluado directamente durante el primer microciclo de la categoría Sub-13.

El joven futbolista venía trabajando con su club durante la temporada y recientemente viajó a España para disputar un torneo en Alicante. Tras su participación en tierras españolas, emprendió viaje directamente hacia Lima para incorporarse a los trabajos de la Selección Peruana.

Rafael Elías formó parte del primer microciclo de la Bicolor correspondiente a la categoría Sub-13, en el que tuvo una semana para compartir y entrenar junto a jóvenes futbolistas de las canteras de distintos equipos de la Liga 1. Un detalle que resalta su convocatoria es que fue el único jugador que llegó desde el extranjero para participar en este proceso de evaluación.

Durante los entrenamientos, el delantero extremo izquierdo dejó buenas sensaciones con su técnica individual, destacando especialmente por su buen pie y la manera en que maneja el balón. Su capacidad para asociarse y darle buen trato a la pelota fue uno de los aspectos que pudo mostrar durante su primera experiencia con la selección.

La Federación Peruana de Fútbol continúa así con el seguimiento de jóvenes talentos que viven fuera del país, como parte de un proceso que apunta a ampliar el universo de jugadores elegibles para las futuras categorías de la Selección Peruana.

De cara a noviembre, existe la posibilidad de que se realice un nuevo microciclo destinado a continuar conociendo y evaluando a futbolistas peruanos que desarrollan su carrera en el extranjero. En ese escenario, Rafael Elías Venås Sánchez podría volver a ser considerado por la Bicolor, dando continuidad a una experiencia que recién comienza.