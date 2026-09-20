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Sporting Cristal vs Alianza Lima EN VIVO por Liga Femenina: horarios y canales para ver partido
Sporting Cristal se enfrenta a Alianza Lima hoy, 20 de septiembre, en La Florida. Revisa horarios y dónde ver este partido por el Torneo Clausura de la Liga Femenina.
Sporting Cristal recibe a Alianza Lima HOY domingo 20 de setiembre, desde el Complejo de La Florida, en partido correspondiente a la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026. Este cotejo será transmitido por Bicolor+ y también estará disponible en América.
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¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Alianza Lima por la Liga Femenina?
- Perú, Colombia y Ecuador: 15:15 horas
- Chile, Bolivia y Venezuela: 16:15 horas
- Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 17:15 horas
- México: 14:15 horas
- Estados Unidos: 16:15 horas (Miami y Nueva York) y 13:15 horas (Los Ángeles)
- España: 22:15 horas
¿Dónde ver Sporting Cristal vs Alianza Lima?
El cruce entre Sporting Cristal y Alianza Lima por la Liga Femenina se podrá ver mediante Bicolor+, el canal oficial de YouTube de la FPF. Asimismo, la señal de América Televisión llevará el encuentro en señal abierta y a través de su app TVGO.
Sporting Cristal vs Alianza Lima: previa por Liga Femenina
Sporting Cristal será local ante Alianza Lima en las instalaciones de La Florida por la décima jornada del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026, en un choque estelar correspondiente a la penúltima fecha de la fase regular. El cuadro rimense saldrá a defender su localía con el impulso de su reciente y trabajada victoria por 2-1 frente a Carlos A. Mannucci en Huanchaco, buscando dar el gran golpe del certamen.
Por su parte, el conjunto blanquiazul afronta esta visita en un estado de forma formidable tras haber ganado los ocho encuentros que afrontó en el torneo. Pese a mantener el puntaje perfecto, las íntimas no tienen margen de error y necesitan una victoria en suelo bajopontino para sostener el primer lugar de la tabla y clasificar como líderes absolutas a la fase de play-offs, tras descansar en la fecha pasada y vencer 2-0 a Deportivo Cantolao en su última presentación.
Sporting Cristal recibe a Alianza Lima por la Liga Femenina
Este duelo evoca el antecedente del Torneo Apertura, donde la escuadra victoriana logró imponerse por 1-0 con una solitaria anotación de Adriana Lúcar. Ahora, en el recinto del Rímac, ambos clubes volverán a verse las caras en un duelo de alta intensidad que será decisivo de cara a la definición del segundo certamen de la temporada.
¡Vamos al Circo!
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