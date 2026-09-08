Universitario firmó a figura de Fortaleza y la selección de Chile: "De gran calidad"

Universitario de Deportes apunta a realizar una destacada campaña en la Copa Libertadores Femenina 2026, por lo que viene incorporando futbolistas procedentes de distintos clubes con la intención de luchar por el título. En ese contexto, el conjunto merengue dio la sorpresa con el fichaje de una jugadora destacada que llega desde Fortaleza de Brasil y la selección chilena: estamos hablando de Lesly Olivares.

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Universitario fichó a futbolista de Fortaleza y la selección chilena

Procedente de Fortaleza y de la selección chilena, Olivares se incorporará a Universitario como una de las piezas fundamentales del conjunto crema en su intento por conquistar el anhelado título de la Libertadores Femenina 2026.

Universitario Femenino fichó a Lesly Olivares, procedente de Fortaleza y la selección chilena

“Jugadora de gran calidad. Las Leonas suman poder ofensivo con la llegada de la chilena Lesly Olivares para la Copa Libertadores Femenino 2026", se puede leer en las redes del club merengue.

Cabe mencionar que anteriormente al equipo merengue, la chilena jugó en distintos clubes como Código Iquique, Santiago Mañana, Deportes Iquique, Palestino, Deportes Antofagasta, Millonarios y Fortaleza.

Asimismo, Lesly Olivares integró la selección chilena desde la categoría Sub-20 y, además, consiguió incorporarse al equipo absoluto en 2026 cuando jugó ante Uruguay por la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol 2025-2026.

Universitario y sus refuerzos para la Copa Libertadores 2026