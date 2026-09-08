Luis Ramírez elogió a Piero Quispe y Jairo Concha de Universitario de cara al clásico ante Alianza

Universitario de Deportes se prepara para afrontar un nuevo clásico ante Alianza Lima y las posibles variantes en su mediocampo ya generan debate. Una de las alternativas que ha sido comentada en la previa es la posibilidad de que Jairo Concha y Piero Quispe compartan la zona medular, propuesta que Luis ‘Cachito’ Ramírez ve con buenos ojos y los elogia.

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Luis Ramírez respalda la dupla Piero Quispe y Jairo Concha en Universitario ante Alianza Lima

Ramírez fue consultado sobre esta posibilidad y explicó que ambos futbolistas cuentan con características que pueden complementarse dentro del terreno de juego. Para el exfutbolista, la presencia de los dos permitiría que Universitario tenga diferentes recursos para elaborar sus ataques y superar las líneas del rival.

“Yo considero que sí porque son características distintas. Concha es más un jugador de armar el juego, de asociarse, y Quispe tiene lo que hoy en día me parece que la volante de la ‘U’ no tiene”, sostuvo el popular ‘Cachito’ para ‘Hablemos de MAX’ de L1 MAX.

Precisamente, una de las principales virtudes que Luis Ramírez encuentra en Quispe es su capacidad para romper esquemas mediante acciones individuales. El exmediocampista considera que esa característica podría convertirse en un elemento diferencial para los ‘Cremas’ en un partido de tanta exigencia como el clásico.

“Que es un tipo desequilibrante que puede darte algo distinto”, añadió Ramírez al explicar por qué considera viable que ambos futbolistas sean utilizados juntos en el mediocampo de Universitario.

¿Día, hora y canal del Alianza Lima vs Universitario?

Alianza Lima y Universitario se medirán el 12 de septiembre a las 8.00 p. m. por la fecha nueve del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 en el Estadio Alejandro Villanueva. El encuentro será transmitido por L1MAX.