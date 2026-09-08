¡Atención! Equipo de Héctor Cúper goleó 4-0 a Alianza Lima en Matute e hinchas enloquecen

Mientras todo el mundo tiene centrada su atención en el clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026, recientemente se conoció que el equipo comandado por Héctor Cúper derrotó 4-0 a los blanquiazules en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria. Esto generó diversos comentarios en las redes sociales.

En la previa del enfrentamiento entre los dos clubes más importantes del Perú, muchos aficionados recordaron que esta no será la primera vez que el director técnico de los merengues visite Matute, ya que hace muchos años lo hizo con Lanús en un partido amistoso que preparó el elenco íntimo como parte de los festejos por su aniversario número 95.

El encuentro se disputó un martes 5 de marzo de 1996 ante casi 15 mil espectadores. En aquella ocasión Héctor Cúper dirigía al ‘Granate’ y logró una victoria contundente con goles de Alejandro Simionato y Claudio Enria (3), por lo que el estratega de Universitario de Deportes tiene un buen recuerdo sobre lo que fue su visita al Estadio Alejandro Villanueva.

Alianza Lima vs. Lanús en 1996.

Tal información fue utilizada por los hinchas merengues en redes sociales, con muchos comentarios indicando que su entrenador ya sabe lo que es divertirse en campo de Alianza Lima. Lo cierto es que, a nivel de clubes, el ex Inter de Milán no gana un clásico desde hace 14 años y buscará finiquitar con dicha racha en Matute, este sábado 12 de septiembre.

Alianza Lima vs. Universitario: hora y dónde ver partido

El partido entre Alianza Lima y Universitario de Deportes iniciará a las 8.00 p. m. en territorio peruano y contará con transmisión de L1 MAX vía DirecTV y Movistar TV en todo el país. Asimismo, podrás ver el clásico totalmente online en Movistar Play y DGO, si cuentas con una suscripción a algunas de las plataformas de streaming.