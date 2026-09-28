España vs Croacia EN VIVO por UEFA Nations League: horarios, canales, pronósticos y alineaciones
Conoce cuándo, a qué hora y en qué lugar ver los mejores pronósticos y las alineaciones del partido entre España y Croacia por la UEFA Nations League.
La selección de España y Croacia se enfrentarán en la segunda jornada de la UEFA Nations League en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, en Sevilla. Consulta aquí la fecha, el horario, los pronósticos, la terna arbitral, las posibles alineaciones y otros detalles de este atractivo duelo, en el que Lamine Yamal y Luka Modric figuran entre los principales protagonistas.
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La selección española y croata llegan al próximo enfrentamiento con el ánimo reforzado después de conseguir victorias en sus respectivos estrenos. La selección española, vigente campeona del mundo, logró imponerse 3-2 a Inglaterra en Wembley tras un partido intenso, con goles de Lamine Yamal, Álex Baena y Mikel Oyarzabal.
Croacia también comenzó con el pie derecho y derrotó 2-1 a República Checa, gracias a las anotaciones de Luka Modric y Marco Pasalic. Con ambos combinados sumando tres puntos, el duelo en Sevilla tendrá como atractivo la posibilidad de mantenerse en la zona alta de la clasificación, mientras España buscará aprovechar su condición de local y el cuadro croata intentará conseguir un resultado positivo como visitante.
España buscará su segunda victoria por Nations League ante Croacia
¿Cuándo juega España vs Croacia?
España y Croacia disputarán su partido el martes 29 de septiembre de 2026, correspondiente a la segunda jornada de la UEFA Nations League, en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.
¿A qué hora juega España vs Croacia?
A continuación, conoce los horarios ya confirmados para el comienzo del encuentro que disputará España frente a Croacia por la Nations League:
- Perú, Colombia y Ecuador: 1.45 p. m.
- Bolivia y Venezuela: 2.45 p. m.
- Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 3.45 p. m.
- México y Centroamérica: 12.45 p. m.
- Estados Unidos (Washington DC, Miami y Nueva York): 2.45 p. m.
- España: 8.45 p. m.
¿Dónde ver España vs Croacia EN VIVO?
El duelo entre España vs Croacia se podrá ver EN VIVO por ESPN en Perú y en todo el territorio sudamericano. Además, tendrás la opción de seguir cada detalle minuto a minuto en Líbero.pe, para no perderte ninguna de las acciones de este gran encuentro, que apunta a ofrecer emociones de inicio a fin.
España vs Croacia: alineaciones posibles del partido
- España: Unai Simón; Pubill, Cubarsí, Laporte, Grimaldo; Rodri, Merino, Pedri; Nico Williams, Oyarzabal y Lamine Yamal.
- Croacia: Livakovic; Stanisic, Vuskovic, Gvardiol, Perisic; Kovavic, Modric; Luka Susic, Petar Susic, Baturina; Budimir.
Croacia buscará seguir con las victorias en la UEFA Nations League y ahora ante España
Últimos partidos de España
- Inglaterra 2-3 España | Nations League
- España 1-0 Argentina | Mundial 2026
- Francia 0-2 España | Mundial 2026
- España 2-1 Bélgica | Mundial 2026
- Portugal 0-1 España | Mundial 2026
Últimos partidos de Croacia
- República Checa 1-2 Croacia | Nations League
- Portugal 2-1 Croacia | Mundial 2026
- Croacia 2-1 Ghana | Mundial 2026
- Panamá 0-1 Croacia | Mundial 2026
- Inglaterra 4-2 Croacia | Mundial 2026
España vs Croacia: Últimos enfrentamientos
- España 3-0 Croacia | Eurocopa
- Croacia (4) 0-0 (5) España | Nations League
- Croacia 3-5 España | Eurocopa
España vs Croacia: pronóstico y apuestas
España, vigente campeona del mundo, parte como la gran favorita para imponerse a Croacia. Por ello, a continuación te ofrecemos las cuotas de las distintas casas de apuestas:
|CASAS DE APUESTAS
|ESPAÑA
|EMPATE
|CROACIA
|Betsson
|1.21
|6.10
|16.00
|Betano
|1.22
|7.30
|14.50
|Bet365
|1.20
|7.00
|12.00
|1XBET
|1.21
|7.50
|14.00
|Caliente
|1.20
|7.40
|14.00
|Stake
|1.19
|7.15
|13.00
¿Dónde juegan España vs Croacia?
El encuentro entre España y Croacia se disputará en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, en Sevilla, que tiene un aforo de 42.714 espectadores.
España vs Croacia: árbitros del partido
• Árbitro principal: Serdar Gözübüyük (Países Bajos)
• Árbitros asistentes: Patrick Inia y Rogier Honig (Países Bajos)
• Responsable del VAR: Pol van Boekel (Países Bajos)
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