Vozinha rompe su silencio y lamenta la fama a causa del Mundial 2026: "Elegiría mi vida de antes"

Vozinha pasó de ser un arquero poco conocido a convertirse en uno de los grandes fenómenos del Mundial 2026. Sus memorables atajadas frente a España y Argentina impulsaron la histórica campaña de Cabo Verde, lo llevaron a fichar por Colo-Colo y lo instalaron entre los nombres más comentados del fútbol internacional.

Sin embargo, meses después del torneo, el guardameta de 40 años sorprendió con una confesión que se volvió viral. Lejos de celebrar únicamente la popularidad que ganó tras la Copa del Mundo, reconoció que la fama le arrebató algo que considera mucho más valioso: su tranquilidad.

"He perdido mi paz": la confesión de Vozinha tras el Mundial 2026

En una entrevista con The Observer, el portero caboverdiano explicó cómo cambió su rutina desde que se convirtió en una figura mundial.

"He perdido mi paz y tranquilidad. Ya no tengo privacidad, o al menos mucha menos que antes. Ahora salgo, voy a un restaurante, y siempre hay alguien que quiere sacarse una foto conmigo o pedirme un autógrafo. O, peor aún, alguien me está grabando", expresó.

Las imágenes de sus actuaciones en el Mundial multiplicaron su popularidad en redes sociales, especialmente en Instagram, donde vio crecer de forma exponencial su número de seguidores. Sin embargo, el arquero confesó que decidió desactivar las notificaciones de la plataforma para evitar vivir pendiente del impacto de su nueva fama.

Vozinha firmó por Colo Colo de Chile tras el Mundial 2026. Foto: AFP

"Si pudiera elegir, volvería a mi vida de antes"

La frase que más repercusión generó llegó cuando habló sobre cómo percibe la exposición pública.

"Mucha gente quiere ser famosa y tener una presencia pública, pero solo ven el lado positivo de esa realidad. Para ser sincero, si tuviera que elegir entre la vida que tengo hoy y la que tenía antes, elegiría la que tenía antes", agregó.

Sus palabras reflejan el lado menos visible del éxito deportivo: la pérdida de privacidad que puede acompañar a quienes alcanzan reconocimiento internacional de manera repentina.

Vozinha, del Mundial al Balón de Oro

El impacto de Vozinha no quedó solo en los aplausos de los aficionados. Su extraordinario rendimiento le permitió ser nominado al Premio Yashin 2026, galardón que distingue al mejor arquero de la temporada durante la gala del Balón de Oro. El veterano guardameta admitió que jamás imaginó verse entre los candidatos.

"Nunca imaginé que pudiera pasar. Era impensable, pero estoy agradecido a quienes pensaron en mí. Estar en esa lista ya es un gran honor", puntualizó.

Vozinha, con sus impresionantes atajadas, y el calzado Mendoza Elite de Senda, resaltaron el espíritu de superación latinoamericano. Foto: Senda Athletics.

El origen del apodo 'Vozinha' que conquistó el Mundial

Detrás del nombre que dio la vuelta al mundo también existe una historia particular. Su verdadero nombre es Josimar José Évora Díaz, aunque su familia estuvo cerca de llamarlo Valdano en homenaje al exfutbolista argentino.

Finalmente fue inscrito como Josimar, inspirado en el histórico lateral brasileño del Mundial de México 1986. El sobrenombre Vozinha, que en portugués significa "abuelita", nació durante su infancia en la isla de Sao Vicente. Criado por sus abuelos mientras sus padres trabajaban, solía jugar con niños mayores y regresaba molesto tras recibir constantes golpes.

"Cuando no podía vengarme, volvía a casa enfadado y decían que iba a quejarme con mis abuelos", recordó entre risas.

Hoy, aquel apodo que nació en las calles de Cabo Verde es reconocido en todo el mundo, aunque el propio arquero admite que cambiaría parte de esa fama por recuperar la paz que tenía antes del Mundial 2026.