Vozinha, figura de Cabo Verde en el Mundial 2026, a punto de llegar a Conmebol

Una de las principales figuras que tuvo el Mundial 2026 fue el portero Vozinha, quien hizo una sensacional campaña con Cabo Verde e incluso fue incluido en el once ideal de la FIFA por la hinchada. Ahora, el conocido guardameta está a un paso de llegar a un histórico club de la Conmebol.

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De acuerdo a declaraciones de Aníbal Mosa, presidente de Colo Colo, el futbolista caboverdiano firmará por el ‘Cacique’. “Tenemos un acuerdo como te acabo de decir, se están afinando los últimos detalles, pero ya tenemos la confirmación de su entorno y de su representante, eh... llegando a un acuerdo con una propuesta que nosotros hemos hecho llegar”, indicó el mandamás de Colo Colo.

Asimismo, al mencionado personaje le preguntaron por cuánto tiempo será el vínculo contractual con Vozinha, quien se llevó el cariño de los aficionados en todo el mundo luego de haber arrinconado a Argentina con Cabo Verde en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 de la FIFA.

“Miren, ese tipo de detalles me gustaría que lo conversáramos después. Primero, lo primero, es ratificar de que Vozinha va a ser jugador de Colo-Colo, en los próximos días va a viajar a Chile. Eh... se va a someter a los a los exámenes rigurosos como corresponde y después será presentado aquí en el Estadio Monumental”, agregó, por lo que no brindó información al respecto.

¿Pedro Gallese también llegará a Colo Colo?

En medio de la euforia por Vozinha, el diario AS de Chile aseguró que Pedro Gallese, portero de la selección peruana, es una de las opciones en el arco que maneja Colo Colo. Aunque, ante la inminente llegada del caboverdiano este rumor perdió fuerza.