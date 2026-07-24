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¿André Carrillo deja Corinthians y vuelve a la Liga 1? Lo último que se sabe sobre su futuro
El contrato de André Carrillo con Corinthians vence en diciembre y ya se conocen los escenarios que definirán su futuro.
El futuro de André Carrillo empieza a tomar forma de cara al cierre de la temporada 2026. El hoy futbolista de Corinthians de Brasil tiene contrato vigente con el 'Timao' hasta fines de diciembre y en los próximos meses deberá decidir si continuará su carrera en el extranjero o regresará a la Liga 1. En esta nota te contamos cuáles son los posibles escenarios y si existe la posibilidad de retornar al fútbol peruano.
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¿André Carrillo dejará Corinthians para volver a la Liga 1?
Según informó el periodista deportivo José Varela, la popular 'culebra' tendría todo encaminado para continuar su carrera en Brasil. En ese sentido, Carrillo tendría dos opciones: renovar contrato con Corinthians o fichar por otro club del Brasileirão.
"André Carrillo continuaría su carrera en Brasil. La 'Culebra' maneja actualmente dos escenarios para su futuro inmediato: extender su permanencia en Corinthians - cuyo vínculo expira en diciembre - o evaluar un cambio de aire en otro club del mismo país.", publicó Varela en su cuenta de X, descartando la posibilidad de que el futbolista regrese al torneo local.
André Carrillo continuaría su carrera en Brasil.
Cabe precisar que el exjugador del Al Hilal y Sporting de Lisboa tuvo actividad con el 'Timao' en la goleada por 3-0 al Remo por el campeonato brasileño. La prensa de dicho país destacó la participación del atacante nacional, quien viene consolidándose en el equipo.
"Tuvo pocos minutos de juego, pero demostró su calidad cada vez que tuvo el balón en sus pies", señaló el medio brasileño GeGlobo sobre el rendimiento de Carrillo, quien ingresó al campo de juego a los 73 minutos en reemplazo de su compañero Kaio César.
¿Cómo le está yendo a André Carrillo en la presente temporada con Corinthians?
En esta temporada, Carrillo registra un total de 26 partidos jugados con camiseta de Corinthians, entre el Brasileirão, Copa Libertadores y Campeonato Paulista. De momento no ha marcado goles; sin embargo, ha brindado una asistencia en los minutos que ha disputado.
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