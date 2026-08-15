Universitario de Deportes afronta la temporada con el objetivo de pelear por todos los títulos en disputa. Mientras el primer equipo busca el tetracampeonato en la Liga 1, los hinchas también siguen de cerca el desempeño de la Liga Femenina y la Liga 3. En esa línea, la algarabía se apoderó de Ate tras la reciente victoria por 3-1 jugando de visita.

Universitario venció 3-1 en condición de visita e ilusiona a hinchas en la disputa por el título

La reserva de Universitario tenía la obligación de conseguir un resultado positivo en la fecha 11 del Grupo B de la Liga 3, donde visitó a Sport Boys. Los cremas llegaban con una racha de cuatro partidos sin ganar en la competición, pero lograron reaccionar a tiempo y se impusieron por 3-1 jugando de visita.

Conscientes de que no podían dejar escapar más puntos, el equipo dirigido por Piero Alva llegó al Callao decidido a revertir su mal momento y mostró un gran juego colectivo durante los 90 minutos. Pese a que la 'Misilera' abrió el marcador, los cremas no bajaron los brazos y, a los 36 minutos, encontraron el empate gracias a Sebastián Flores.

Universitario venció 3-1 a Sport Boys por el Grupo B de la Liga 3

El capitán del equipo apareció en un momento clave para igualar el encuentro y darle un nuevo impulso a la ‘U’. En los minutos finales de la primera parte, Holsen Cuba desató la locura al remontar el marcador, permitiendo que su equipo se marchara al descanso con la ventaja y una dosis extra de confianza.

En la segunda mitad, ambos elencos protagonizaron un trámite bastante parejo, hasta que a los 89 minutos Sandro Cometivos apareció para dar el golpe final y sentenciar el 3-1 a favor de los cremas. De esta manera, Universitario rompió su mala racha y volvió a sumar una victoria en la Liga 3.

Tabla de posiciones del Grupo B de la Liga 3 2026

Con su última victoria, los cremas suman 15 unidades en la tabla de posiciones, poniéndose a solo dos puntos de entrar a la zona de clasificación a la fase nacional, donde se jugarán el título de la Liga 3.