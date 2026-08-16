¿Renzo Garcés será baja en Alianza por el resto del Clausura? Lo último sobre su lesión

Alianza Lima venció por 1-0 a UTC de Cajamarca por la quinta fecha del Torneo Clausura. Los blanquiazules consiguieron tres puntos importantes que les permiten seguir en la cima de la tabla de posiciones. No obstante, no todo es felicidad en tienda íntima, pues las alarmas se encendieron en Matute ante la posible baja de Renzo Garcés, quien fue reemplazado en el partido ante el 'Gavilán del Norte' por lesión.

A los 56 minutos del segundo tiempo, el defensor central sufrió una dura entrada por parte de Adolfo Gamarra, quien llegó tarde a un balón dividido y le dejó un fuerte pisotón en la pierna derecha. Inmediatamente, el juez Joel Alarcón expulsó al futbolista cajamarquino por dicha jugada.

Garcés se quitó las canilleras y fue reemplazado por su compañero Gianfranco Chávez. El también internacional con la selección peruana de fútbol se retiró del terreno de juego visiblemente adolorido, generando preocupación en el comando técnico encabezado por el profesor Pablo Guede.

¿Renzo Garcés será baja por todo el Clausura?

Hasta el momento, Alianza Lima no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la lesión de Garcés, por tal motivo, se desconoce la gravedad de su dolencia y si será baja para los siguientes partidos. Se espera que en las próximas horas el club dé a conocer el parte médico con el diagnóstico exacto y plazo estimado para su recuperación. Cabe señalar que el propio jugador se retiró del campo por sus propios medios, lo cual sería un indicio de que la lesión no sería tan grave como se sospecha.

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima?

Los dirigidos por Pablo Guede volverán a la acción cuando visiten en el Estadio Monumental de la UNSA a Melgar de Arequipa el próximo domingo 23 de agosto desde las 3:30 p.m. (hora peruana), por la sexta fecha del Torneo Clausura. Ambos equipos, rivales directos en la tabla del Clausura, serán protagonistas de uno de los duelos más atractivos de dicha jornada.