Paolo Guerrero y el gran gesto que tuvo con Renzo Garcés durante el Alianza Lima vs UTC

Paolo Guerrero tuvo una semana difícil previa al duelo entre Alianza Lima y UTC por la fecha 5 del Torneo Clausura 2026. Ante las críticas sobre su rendimiento en el equipo y el anuncio del hackeo de sus redes sociales, el 'Depredador' fue sacado del once titular ante el 'Gavilán del Norte'. No obstante, durante su ingreso en la segunda mitad del compromiso, el atacante tuvo un notable gesto con su compañero Renzo Garcés que no pasó desapercibido.

Paolo Guerrero le devolvió la cinta de capitán a Renzo Garcés durante el Alianza vs UTC

El experimentado delantero de 42 años ingresó al terreno de juego a los 65 minutos en reemplazo de Federico Girotti. Justo antes de que se produzca la variante, Garcés se acercó a Guerrero para entregarle la cinta de capitán, pero este la rechazó y se la puso de nuevo en el brazo izquierdo a su compañero, priorizando la autoridad que tiene el defensa central para liderar al equipo.

Vale resaltar que los íntimos se impusieron de locales y vencieron por 1-0 al cuadro cajamarquino con un insólito golazo de Fernando Gaibor a los 46 minutos. El volante ecuatoriano aprovechó que su compañero Jesús Castillo ejecutó rápidamente un tiro libre al percatarse que todo el equipo de UTC estaba descolocado. Gaibor recibió el balón y no dudó en rematar desde larga distancia, dejando mal parado a todo el conjunto visitante.

Alianza Lima venció por 1-0 a UTC en Matute.

Renzo Garcés salió lesionado

Lamentablemente, no todo fue felicidad para Alianza Lima, y es que Renzo Garcés tuvo que salir del partido por lesión. El también seleccionado nacional sufrió una durísima entrada por parte de Adolfo Muñoz, quien vio la tarjeta roja a los 55 minutos. Hasta el momento, el club de La Victoria no se ha pronunciado sobre la lesión de Garcés. Se espera que en las próximas horas se anuncie el parte médico para saber el diagnóstico exacto y el tiempo estimado de baja para el jugador.

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima?

Los dirigidos por Pablo Guede protagonizarán uno de los duelos más atractivos de la fecha 6 del Torneo Clausura cuando visiten a Melgar de Arequipa en el Estadio Monumental de la UNSA el próximo domingo 23 de agosto a las 3:30 p.m. (hora peruana).