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Perú vs Venezuela por el Mundial Sub-17 de Vóley 2026: Fecha, hora y canal
Conoce qué día, hora y canal ver el partido entre la selección de Perú vs Venezuela por definir el puesto 13 del Mundial de Vóley Sub-17 2026.
La selección peruana Sub-17 de vóley intentará quedarse con el puesto 13 frente a Venezuela en el Mundial de Vóley Sub-17 2026, que se disputa en Santiago de Chile. A continuación, conoce qué día, a qué hora y por qué canal podrás seguir este atractivo duelo entre ambas delegaciones sudamericanas.
¿Cuándo juegan Perú vs Venezuela por el Mundial de Vóley Sub-17?
El choque entre Perú vs Venezuela para definir al puesto 13 de los playoffs del Mundial de Vóley Sub-17 se realizará este domingo 16 de agosto en Santiago de Chile.
¿A qué hora juegan Perú vs Venezuela por el Mundial de Vóley Sub-17?
El encuentro entre Perú vs Venezuela por el Mundial de Vóley Sub-17 está programado para las 11.00 a. m. (hora peruana) y 12.00 p. m. (hora venezolana). Asimismo, en otros países estos serán los horarios:
- México: 10.00 a. m.
- Colombia y Ecuador: 11.00 a. m.
- Bolivia, Chile, Venezuela: 12.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 1.00 p. m.
- España: 6.00 p. m.
La selección peruana Sub-17 buscará conseguir el puesto 13 del Mundial de Vóley Sub-17 ante Venezuela
¿Dónde ver Perú vs Venezuela por el Mundial de Vóley Sub-17?
La cobertura del duelo entre Perú vs Venezuela estará a cargo de Latina (2 y 702 en HD) y del canal de YouTube de Volleyball World.
Resultados de Perú en el Mundial de Vóley Sub-17
- Perú 3-0 Túnez - Fase de grupos
- Perú 1-3 Venezuela - Fase de grupos
- Perú 3-2 México - Fase de grupos
- Perú 3-1 Filipinas - Fase de grupos
- Perú 0-3 China - Fase de grupos
- Perú 0-3 Italia - Octavos de final
- Perú 2-3 Argentina - Puestos del 9° al 16°
- Perú 3-2 República Checa - Puestos del 13° al 16°
¡Vamos al Circo!
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