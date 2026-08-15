0
ANTESALA
Alianza Lima vs UTC por el Torneo Clausura
EN VIVO
Los Chankas vs Melgar por el Torneo Clausura

Perú vs Venezuela por el Mundial Sub-17 de Vóley 2026: Fecha, hora y canal

Conoce qué día, hora y canal ver el partido entre la selección de Perú vs Venezuela por definir el puesto 13 del Mundial de Vóley Sub-17 2026.

Luis Blancas
Fecha, hora y canal del partido entre Perú vs Venezuela por el Mundial Sub-17 de Vóley 2026
Fecha, hora y canal del partido entre Perú vs Venezuela por el Mundial Sub-17 de Vóley 2026 | Composición: Líbero
COMPARTIR

La selección peruana Sub-17 de vóley intentará quedarse con el puesto 13 frente a Venezuela en el Mundial de Vóley Sub-17 2026, que se disputa en Santiago de Chile. A continuación, conoce qué día, a qué hora y por qué canal podrás seguir este atractivo duelo entre ambas delegaciones sudamericanas.

¿Cuándo juegan Perú vs Venezuela por el Mundial de Vóley Sub-17?

El choque entre Perú vs Venezuela para definir al puesto 13 de los playoffs del Mundial de Vóley Sub-17 se realizará este domingo 16 de agosto en Santiago de Chile.

¿A qué hora juegan Perú vs Venezuela por el Mundial de Vóley Sub-17?

El encuentro entre Perú vs Venezuela por el Mundial de Vóley Sub-17 está programado para las 11.00 a. m. (hora peruana) y 12.00 p. m. (hora venezolana). Asimismo, en otros países estos serán los horarios:

  • México: 10.00 a. m.
  • Colombia y Ecuador: 11.00 a. m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 12.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 1.00 p. m.
  • España: 6.00 p. m.
La selección peruana Sub-17 buscará conseguir el puesto 13 del Mundial de Vóley Sub-17 ante Venezuela

La selección peruana Sub-17 buscará conseguir el puesto 13 del Mundial de Vóley Sub-17 ante Venezuela

¿Dónde ver Perú vs Venezuela por el Mundial de Vóley Sub-17?

La cobertura del duelo entre Perú vs Venezuela estará a cargo de Latina (2 y 702 en HD) y del canal de YouTube de Volleyball World.

Resultados de Perú en el Mundial de Vóley Sub-17

  • Perú 3-0 Túnez - Fase de grupos
  • Perú 1-3 Venezuela - Fase de grupos
  • Perú 3-2 México - Fase de grupos
  • Perú 3-1 Filipinas - Fase de grupos
  • Perú 0-3 China - Fase de grupos
  • Perú 0-3 Italia - Octavos de final
  • Perú 2-3 Argentina - Puestos del 9° al 16°
  • Perú 3-2 República Checa - Puestos del 13° al 16°
Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Perú venció 3-2 ante República Checa por los puestos del 13° al 16° del Mundial de Vóley Sub-17

  2. Perú vs Venezuela por el Mundial Sub-17 de Vóley 2026: Fecha, hora y canal

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 19.80
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 33.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Más Deportes

Estados Unidos

Fútbol Peruano