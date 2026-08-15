Perú vs Venezuela por el Mundial Sub-17 de Vóley 2026: Fecha, hora y canal

La selección peruana Sub-17 de vóley intentará quedarse con el puesto 13 frente a Venezuela en el Mundial de Vóley Sub-17 2026, que se disputa en Santiago de Chile. A continuación, conoce qué día, a qué hora y por qué canal podrás seguir este atractivo duelo entre ambas delegaciones sudamericanas.

¿Cuándo juegan Perú vs Venezuela por el Mundial de Vóley Sub-17?

El choque entre Perú vs Venezuela para definir al puesto 13 de los playoffs del Mundial de Vóley Sub-17 se realizará este domingo 16 de agosto en Santiago de Chile.

¿A qué hora juegan Perú vs Venezuela por el Mundial de Vóley Sub-17?

El encuentro entre Perú vs Venezuela por el Mundial de Vóley Sub-17 está programado para las 11.00 a. m. (hora peruana) y 12.00 p. m. (hora venezolana). Asimismo, en otros países estos serán los horarios:

México: 10.00 a. m.

Colombia y Ecuador: 11.00 a. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 12.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 1.00 p. m.

España: 6.00 p. m.

La selección peruana Sub-17 buscará conseguir el puesto 13 del Mundial de Vóley Sub-17 ante Venezuela

¿Dónde ver Perú vs Venezuela por el Mundial de Vóley Sub-17?

La cobertura del duelo entre Perú vs Venezuela estará a cargo de Latina (2 y 702 en HD) y del canal de YouTube de Volleyball World.

Resultados de Perú en el Mundial de Vóley Sub-17