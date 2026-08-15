Homero Calderón, un futbolista profesional venezolano que logró tener una carrera notable en el deporte rey y participó en equipos de Venezuela, Portugal, Chipre e Italia, recientemente está atravesando un complicado momento tras su arresto a manos de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). ¿Qué pasó?

EE. UU.: ICE arrestó a futbolista venezolano, ¿cuál es su actual situación?

Homero Calderón, centrocampista venezolano que ha jugado en clubes de Venezuela, Europa y EE. UU., formando parte del Atlético Venezuela, Deportivo Lara y Aragua FC, el FC Vizela y Brave SC, ha tenido un inesperado cambio en su vida en este 2026.

ICE arrestó a futbolista venezolano Homero Calderón, ¿cuál es su actual situación?

En estos últimos cinco meses, ha estado recluido en un centro de detención del ICE en Folkston, Georgia, esto luego de ser arrestado por la Oficina del Sheriff del Condado de Marion por conducir sin una licencia válida en Florida.

Según informes de NPR.ORG y las autoridades locales, el deportista, padre de dos pequeños ciudadanos estadounidenses de 1 y 3 años, atraviesa un difícil momento. Su esposa, Daniela Molina, compartió en redes sociales su angustia, revelando que nunca había visto a su pareja llorar o pedir ayuda de la manera en que lo ha hecho recientemente.

La situación se tornó aún más dolorosa cuando Calderón se perdió el primer cumpleaños de su hija. Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que Calderón fue detenido a finales de febrero por exceso de velocidad, aunque su esposa sostiene que contaba con un permiso de conducir internacional válido.

A pesar de tener autorización para permanecer en el país hasta el 5 de septiembre de 2025, el DHS aseguró que Calderón había excedido su tiempo permitido, lo que lo llevó a su actual situación de arresto.

Futbolista venezolano tenía pendientes dos casos de inmigración

Tal como se leyó en los documentos de la entidad, Calderón enfrentaba dos trámites migratorios cuando fue arrestado: el 25 de agosto de 2025, solicitó una extensión de su visa de turista y una visa EB-1A, destinada a individuos con habilidades excepcionales en áreas como el deporte, la ciencia, las artes, la educación y los negocios, que les permite residir de manera permanente en el país.

A pesar de tener estos casos pendientes, su situación no lo eximió de ser parte de la represión migratoria implementada durante la administración del presidente Trump.