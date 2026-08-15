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Temblor en Perú hoy, sábado 15 de agosto de 2026 EN VIVO: dónde fue el epicentro y magnitud del último sismo, según el IGP

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó sobre el sismo de hoy, sábado 15 de agosto, proporcionando información valiosa sobre su magnitud y epicentro.

Melanni Miranda
Temblores registrados este sábado 15 de agosto: epicentro y magnitud, según IGP.
Temblores registrados este sábado 15 de agosto: epicentro y magnitud, según IGP. | Composición Líbero / Melanni Miranda.
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La sensación de que la tierra tiemble en cualquier momento puede poner a todos los peruanos en alerta. Por ello, en Líbero te ofrecemos información actualizada sobre los últimos sismos de hoy, 15 de agosto, EN VIVO, con los reportes oficiales del Instituto Geofísico del Perú (IGP). ¿Dónde fue el epicentro y la magnitud?

Sismos registrados en Perú por el Instituto Geofísico del Perú

PUEDES VER: Temblor en Perú del viernes 14 de agosto: IGP reportó SISMO de 4.0 en Ayacucho

Temblor en Perú hoy, 15 de agosto de 2026 EN VIVO

09:04
15/8/2026

Otro temblor se registró en Junín

- Fecha y hora: 15/08/2026, 04:54:30

- Magnitud: 3.3

- Profundidad: 10 km

- Latitud: -12.25

- Longitud: -75.33

- Intensidad: II en Huasicancha

- Referencia: 11 km al noroeste de Huasicancha, Huancayo - Junín

09:03
15/8/2026

Temblor en Junín

- Fecha y hora: 15/08/2026, 00:11:24

- Magnitud: 3.5

- Profundidad: 11 km

- Latitud: -12.22

- Longitud: -75.33

- Intensidad: III en Huasicancha

- Referencia: 14 km al noroeste de Huasicancha, Huancayo - Junín

08:59
15/8/2026

Bienvenidos

Sigue EN VIVO en Líbero los últimos sismos reportados en Perú hoy, sábado 15 de agosto, de acuerdo con la información del IGP. Entérate de la hora, magnitud, epicentro y profundidad de cada temblor registrado.

Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

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