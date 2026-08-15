La sensación de que la tierra tiemble en cualquier momento puede poner a todos los peruanos en alerta. Por ello, en Líbero te ofrecemos información actualizada sobre los últimos sismos de hoy, 15 de agosto, EN VIVO, con los reportes oficiales del Instituto Geofísico del Perú (IGP). ¿Dónde fue el epicentro y la magnitud?

Temblor en Perú hoy, 15 de agosto de 2026 EN VIVO 09:04 Otro temblor se registró en Junín - Fecha y hora: 15/08/2026, 04:54:30 - Magnitud: 3.3 - Profundidad: 10 km - Latitud: -12.25 - Longitud: -75.33 - Intensidad: II en Huasicancha - Referencia: 11 km al noroeste de Huasicancha, Huancayo - Junín 09:03 Temblor en Junín - Fecha y hora: 15/08/2026, 00:11:24 - Magnitud: 3.5 - Profundidad: 11 km - Latitud: -12.22 - Longitud: -75.33 - Intensidad: III en Huasicancha - Referencia: 14 km al noroeste de Huasicancha, Huancayo - Junín 08:59 Bienvenidos Sigue EN VIVO en Líbero los últimos sismos reportados en Perú hoy, sábado 15 de agosto, de acuerdo con la información del IGP. Entérate de la hora, magnitud, epicentro y profundidad de cada temblor registrado.