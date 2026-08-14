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Temblor en Perú HOY, viernes 14 de agosto de 2026 EN VIVO: dónde fue el epicentro del último sismo registrado por el IGP

El IGP reportó el último sismo en Perú este viernes 14 de agosto de 2026. Conoce el epicentro, la magnitud y todos los detalles del movimiento telúrico.

María Zapata
Sismos registrados en Perú por el Instituto Geofísico del Perú
Sismos registrados en Perú por el Instituto Geofísico del Perú | Google Gemini
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¿Sentiste el sacudón? Sabemos lo preocupante que puede ser sentir que la tierra se mueve. Por eso, te traemos información actualizada sobre el temblor en Perú este viernes 14 de agosto de 2026, EN VIVO, con los reportes oficiales del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Revisa los detalles del último sismo registrado, dónde fue su epicentro y cuál fue su magnitud. Mantente informado con datos oficiales y confiables.

Simulacro Nacional Multipeligro este viernes 14 de agosto: horario y recomendaciones ante un sismo de magnitud 8.8.

PUEDES VER: Simulacro Nacional Multipeligro este viernes 14 de agosto: horario y recomendaciones ante un sismo de magnitud 8.8

Temblor en Perú HOY, 14 de agosto de 2026 EN VIVO:

10:14
14/8/2026

Bienvenidos

Revisa EN VIVO en Líbero los últimos sismos registrados en Perú hoy, 14 de agosto, con información del IGP sobre la hora, magnitud, epicentro y profundidad.

María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

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