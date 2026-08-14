Temblor en Perú HOY, viernes 14 de agosto de 2026 EN VIVO: dónde fue el epicentro del último sismo registrado por el IGP

¿Sentiste el sacudón? Sabemos lo preocupante que puede ser sentir que la tierra se mueve. Por eso, te traemos información actualizada sobre el temblor en Perú este viernes 14 de agosto de 2026, EN VIVO, con los reportes oficiales del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Revisa los detalles del último sismo registrado, dónde fue su epicentro y cuál fue su magnitud. Mantente informado con datos oficiales y confiables.

Temblor en Perú HOY, 14 de agosto de 2026 EN VIVO: 10:14 Bienvenidos Revisa EN VIVO en Líbero los últimos sismos registrados en Perú hoy, 14 de agosto, con información del IGP sobre la hora, magnitud, epicentro y profundidad.