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Temblor en Perú HOY, viernes 14 de agosto de 2026 EN VIVO: dónde fue el epicentro del último sismo registrado por el IGP
El IGP reportó el último sismo en Perú este viernes 14 de agosto de 2026. Conoce el epicentro, la magnitud y todos los detalles del movimiento telúrico.
¿Sentiste el sacudón? Sabemos lo preocupante que puede ser sentir que la tierra se mueve. Por eso, te traemos información actualizada sobre el temblor en Perú este viernes 14 de agosto de 2026, EN VIVO, con los reportes oficiales del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Revisa los detalles del último sismo registrado, dónde fue su epicentro y cuál fue su magnitud. Mantente informado con datos oficiales y confiables.
PUEDES VER: Simulacro Nacional Multipeligro este viernes 14 de agosto: horario y recomendaciones ante un sismo de magnitud 8.8
Temblor en Perú HOY, 14 de agosto de 2026 EN VIVO:
Bienvenidos
Revisa EN VIVO en Líbero los últimos sismos registrados en Perú hoy, 14 de agosto, con información del IGP sobre la hora, magnitud, epicentro y profundidad.
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