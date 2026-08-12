Universitario contrató a dos refuerzos extranjeros para salir campeón de la Liga 1 2026

Universitario de Deportes es candidato a llevarse el título del Torneo Clausura, ya que sueña con salir tetracampeón de la Liga 1, y por ello se ha reforzado con jugadores de categoría. En ese sentido, los merengues sorprendieron gratamente a su hinchada con dos incorporaciones de nacionalidad extranjera, mismas que prometen mucha jerarquía dentro del campo. Te contamos quiénes son.

Como se sabe, la 'U' trajo en el último libro de pases a elementos como Piero Quispe, Jordan Guivin, Adrián Quiroz y Gianluca Lapadula, quienes cuentan con nacionalidad peruana y por ello no ocupan plaza de foráneo en el reglamento del fútbol peruano. Sin embargo, también se hicieron con dos cracks de otro país: Juan Manuel Requena y Jorge Abdiel Gutiérrez.

Juan Manuel Requena es un mediocampista argentino de 27 años que se desempeña mayormente como pivote, y llegó procedente de Unión La Calera de Chile. El volante cuenta con amplia trayectoria debido a que ha jugado en varios clubes de Sudamérica, sobre todo de su país natal, donde llegó a vestir los colores de un equipo emblemático como Newell’s Old Boys.

Juan Manuel Requena es nuevo futbolista de Universitario hasta 2028

Por su parte, Jorge Abdiel Gutiérrez viene de jugar el Mundial 2026 con Panamá e incluso enfrentó a figuras como Jude Bellingham y Harry Kane. El lateral izquierdo, también de 27 años, llegó a Universitario de Deportes en condición de préstamo procedente del Deportivo La Guaira de Venezuela, por lo que estará en tienda crema hasta diciembre de este año con opción a compra.

Jorge Abdiel Gutiérrez en Universitario de Deportes.

Todos los extranjeros en Universitario

Esta es la lista completa: