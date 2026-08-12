0
PREVIA
Palmeiras vs Cerro Porteño por la Copa Libertadores

Universitario contrató a dos refuerzos extranjeros para salir campeón de la Liga 1 2026

Universitario contará con dos refuerzos extranjeros para luchar por el Torneo Clausura y la Liga 1 2026. Revisa quiénes son.

Francisco Esteves
Universitario contrató a dos refuerzos extranjeros para salir campeón de la Liga 1.
Universitario contrató a dos refuerzos extranjeros para salir campeón de la Liga 1. | Foto: Universitario - X.
COMPARTIR

Universitario de Deportes es candidato a llevarse el título del Torneo Clausura, ya que sueña con salir tetracampeón de la Liga 1, y por ello se ha reforzado con jugadores de categoría. En ese sentido, los merengues sorprendieron gratamente a su hinchada con dos incorporaciones de nacionalidad extranjera, mismas que prometen mucha jerarquía dentro del campo. Te contamos quiénes son.

Universitario venció 3-1 en condición de visita y desató la algarabía en toda su hinchada

PUEDES VER: Universitario venció 3-1 en condición de visita y desató la algarabía en toda su hinchada

Como se sabe, la 'U' trajo en el último libro de pases a elementos como Piero Quispe, Jordan Guivin, Adrián Quiroz y Gianluca Lapadula, quienes cuentan con nacionalidad peruana y por ello no ocupan plaza de foráneo en el reglamento del fútbol peruano. Sin embargo, también se hicieron con dos cracks de otro país: Juan Manuel Requena y Jorge Abdiel Gutiérrez.

Juan Manuel Requena es un mediocampista argentino de 27 años que se desempeña mayormente como pivote, y llegó procedente de Unión La Calera de Chile. El volante cuenta con amplia trayectoria debido a que ha jugado en varios clubes de Sudamérica, sobre todo de su país natal, donde llegó a vestir los colores de un equipo emblemático como Newell’s Old Boys.

Universitario, Liga 1

Juan Manuel Requena es nuevo futbolista de Universitario hasta 2028

Por su parte, Jorge Abdiel Gutiérrez viene de jugar el Mundial 2026 con Panamá e incluso enfrentó a figuras como Jude Bellingham y Harry Kane. El lateral izquierdo, también de 27 años, llegó a Universitario de Deportes en condición de préstamo procedente del Deportivo La Guaira de Venezuela, por lo que estará en tienda crema hasta diciembre de este año con opción a compra.

Universitario, Liga 1

Jorge Abdiel Gutiérrez en Universitario de Deportes.

Todos los extranjeros en Universitario

Esta es la lista completa:

  • Williams Riveros (Paraguay)
  • Caín Fara (Argentina)
  • Jorge Abdiel Gutiérrez (Panamá)
  • Juan Manuel Requena (Argentina)
  • Héctor Fértoli (Argentina)
  • Lisandro Alzugaray (Argentina)
Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Sporting Cristal anunció la salida de destacado futbolista en pleno Torneo Clausura: "Éxitos"

  2. Universitario venció 3-1 en condición de visita y desató la algarabía en toda su hinchada

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 19.80
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 33.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano