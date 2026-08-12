- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Alianza Lima
- Universitario
- PSG vs Aston Villa
- Real Madrid vs La Coruña
- Palmeiras vs Cerro
- Perú vs Italia
- Fichajes vóley
Jorge Abdiel Gutiérrez ya está en Lima para jugar por Universitario: "Feliz de estar acá"
Al cierre del libro de pases, Jorge Abdiel Gutiérrez llegó a Lima para sumarse a Universitario de Deportes como su último refuerzo para el Clausura.
Jorge Abdiel Gutiérrez ya se encuentra en Lima. El último refuerzo de Universitario de Deportes arribó a la capital en horas de la noche del último martes 11 de agosto para firmar su vínculo contractual con los cremas. El lateral izquierdo panameño es la última incorporación del conjunto merengue para afrontar el resto del Torneo Clausura 2026.
PUEDES VER: Periodista panameño publicó fuerte mensaje tras fichaje de Jorge Abdiel Gutiérrez por la 'U': "Segundón"
Jorge Abdiel Gutiérrez y sus primeras declaraciones tras llegar a Lima
A su llegada al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, Jorge Abdiel Gutiérrez fue abordado por los medios de comunicación, que le consultaron sus expectativas con su nuevo equipo. El internacional con la selección de Panamá expresó su felicidad por llegar a uno de los equipos más grandes del Perú y envió un saludo a la hinchada.
“Feliz, feliz de estar acá”, fue el escueto mensaje que dio Gutiérrez a su salida del Aeropuerto, además de levantar el pulgar en señal de saludo a la hinchada de Universitario, por el aniversario 102 del club, celebrado el pasado viernes 7 de agosto.
Jorge Abdiel Gutiérrez llegó el martes 11 de agosto para firmar por Universitario
De esta forma, el lateral panameño llegó a Perú para convertirse en el último refuerzo del equipo que dirige Héctor Cúper, para cubrir el sector izquierdo tras la salida de José Carabalí, quien regresó a su natal Ecuador para jugar por LDU de Quito. Se espera que en las próximas horas el club anuncie oficialmente a Gutiérrez como su flamante fichaje, tras pasar los exámenes médicos y firmar su contrato.
Refuerzo mundialista
Recordemos que Jorge Abdiel Gutiérrez es internacional con la selección de Panamá y participó en el Mundial 2026. El nuevo jugador de la 'U' fue titular en la derrota de su país por 2-0 ante Inglaterra, siendo ese su único partido disputado en la última copa del mundo.
¿Cómo le fue a Jorge Abdiel Gutiérrez en su anterior club?
Cabe resaltar que Abdiel Gutiérrez llega a Universitario en calidad de préstamo hasta fines de 2026, procedente del club Deportivo la Guaira. Tras su llegada en 2023 al cuadro venezolano, el lateral disputó 124 partidos, marcó 5 goles y repartió 18 asistencias.
- 1
Sport Boys vende a su goleador a Libertad de Paraguay y aparece exdelantero de Sporting Cristal como reemplazo
- 2
Sport Boys hizo oficial la salida de dos futbolistas tras empate con Alianza Lima en el Clausura
- 3
Revelan audios del VAR sobre el polémico penal que no cobraron para Alianza Lima: "No le impacta"
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 19.80
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MISTICO CONDOR
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21
PRECIOS/ 33.00