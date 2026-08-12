Jorge Abdiel Gutiérrez ya está en Lima para jugar por Universitario: "Feliz de estar acá"

Jorge Abdiel Gutiérrez ya se encuentra en Lima. El último refuerzo de Universitario de Deportes arribó a la capital en horas de la noche del último martes 11 de agosto para firmar su vínculo contractual con los cremas. El lateral izquierdo panameño es la última incorporación del conjunto merengue para afrontar el resto del Torneo Clausura 2026.

Jorge Abdiel Gutiérrez y sus primeras declaraciones tras llegar a Lima

A su llegada al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, Jorge Abdiel Gutiérrez fue abordado por los medios de comunicación, que le consultaron sus expectativas con su nuevo equipo. El internacional con la selección de Panamá expresó su felicidad por llegar a uno de los equipos más grandes del Perú y envió un saludo a la hinchada.

“Feliz, feliz de estar acá”, fue el escueto mensaje que dio Gutiérrez a su salida del Aeropuerto, además de levantar el pulgar en señal de saludo a la hinchada de Universitario, por el aniversario 102 del club, celebrado el pasado viernes 7 de agosto.

Jorge Abdiel Gutiérrez llegó el martes 11 de agosto para firmar por Universitario

De esta forma, el lateral panameño llegó a Perú para convertirse en el último refuerzo del equipo que dirige Héctor Cúper, para cubrir el sector izquierdo tras la salida de José Carabalí, quien regresó a su natal Ecuador para jugar por LDU de Quito. Se espera que en las próximas horas el club anuncie oficialmente a Gutiérrez como su flamante fichaje, tras pasar los exámenes médicos y firmar su contrato.

Refuerzo mundialista

Recordemos que Jorge Abdiel Gutiérrez es internacional con la selección de Panamá y participó en el Mundial 2026. El nuevo jugador de la 'U' fue titular en la derrota de su país por 2-0 ante Inglaterra, siendo ese su único partido disputado en la última copa del mundo.

¿Cómo le fue a Jorge Abdiel Gutiérrez en su anterior club?

Cabe resaltar que Abdiel Gutiérrez llega a Universitario en calidad de préstamo hasta fines de 2026, procedente del club Deportivo la Guaira. Tras su llegada en 2023 al cuadro venezolano, el lateral disputó 124 partidos, marcó 5 goles y repartió 18 asistencias.