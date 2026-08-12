Mr Peet dio rotundo comentario de Paolo Guerrero tras polémica publicación: "Irrespetuoso"

Alianza Lima no ha logrado los resultados esperados en los últimos encuentros del Torneo Clausura 2026 y uno de los jugadores más señalados por los hinchas ha sido Paolo Guerrero. El delantero recientemente impactó con una polémica publicación en respuesta por las críticas que ha recibido y ahora Mr Peet no dudó en pronunciarse al respecto.

Mr Peet dio rotundo comentario de Paolo Guerrero tras polémica publicación

Durante su programa 'A Presión', Mr Peet se refirió a la polémica generada por la respuesta de Paolo Guerrero a quienes lo criticaron por la sequía goleadora que atraviesa en Alianza Lima y solicitaban que empiece a rotar suplencias.

Ante ello, el comunicador recordó todos los logros que ha tenido el ‘Depredador’ en su carrera y le solicitó que no responda a las críticas para así evitar disminuir la jerarquía que ha adquirido. Asimismo, recalcó que centrar todas las críticas en contra de Guerrero es irrespetuoso.

Paolo Guerrero suma siete partido sin marcar con Alianza Lima, siendo blanco de críticas.

“Al tú ponerte a responder a gente que no ganó nada en su vida, ellos están logrando su objetivo, están haciendo que tú bajes a su nivel. Una cosa es criticar el juego. Sí, tuviste un mal partido contra Boys. Muchos, no solamente tú. Pero otra cosa es centrarte a la mala. Eso ya es irrespetuoso. Pero tú no tienes por qué perder el tiempo y rebajarte al nivel de tipos que no ganaron nunca nada y quieren verte en su nivel, te están llevando a su nivel”, señaló.

Del mismo modo, el periodista deportivo fue contundente al señalar que quieren desconcentrar al delantero de su objetivo de salir campeón con Alianza Lima a final de temporada.

“Tú estás cayendo al nivel de aquellos que te critican a la mala, porque quieren eso, quieren sacarte del objetivo, quieren distraerte del objetivo. Y tu verdad, Paolo, no está en las redes, está en la cancha. Y cuando tú empieces a anotar y salgas campeón, si Dios quiere, le vas a tapar la boca sin decirle nada, porque tú eres demasiado grande para dedicarle tu tiempo a gente que te quiere hacer mie***”, concluyó el comunicador.

Mensaje de Paolo Guerrero por las críticas en su contra.

Paolo Guerrero atraviesa una racha sin goles con Alianza Lima

Su más reciente tanto con la camiseta blanquiazul se produjo en el triunfo por 8-0 frente a Cusco FC. A partir de ese encuentro, Paolo Guerrero ya suma siete partidos sin marcar, aunque conviene señalar que en el planteamiento de Alianza Lima cumple actualmente una función más cercana a la de mediapunta.



