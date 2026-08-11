Paolo Guerrero explotó contra sus críticos y envió un fuerte mensaje: "Esto cada día está peor"

El último fin de semana, Alianza Lima empató 1-1 con Sport Boys en el Nacional por la cuarta fecha del Torneo Clausura y uno de los jugadores blanquiazules que viene recibiendo fuertes críticas es Paolo Guerrero. La mayoría de comentarios señalaron que el Depredador no está preparado para jugar a la alta intensidad que quiere el entrenador Pablo Guede y que queda bastante expuesto.

Uno de los que opinó acerca de esto fue Reimond Manco, quien fue contundente al decir que el máximo goleador de la selección peruana debería escoger qué partidos debe jugar y cuáles no, para que no quede expuesto “al tipo de partidos como el empate frente a Boys”.

Paolo Guerrero responde a sus críticos

Ante los diversos comentarios que se han visto en redes sociales, Paolo Guerrero usó su cuenta de Instagram para poner un explosivo mensaje en contra de todos sus detractores y apuntó a que existen personajes que no pueden opinar de él porque nunca jugaron y que no le aportan nada al fútbol peruano con sus entredichos.

“Ahhhh listo. Ahora todos son entrenadores, opinan y comentan qué partido yo debería jugar. Existe cada personaje que nunca jugó o sí jugó fue malísimo y quieren opinar de mí. Ya esto cada día está peor. Saquemos a esta gente que no le aporta nada al fútbol peruano pero ya y de pronto las viudas que los pesetean por montar un video en redes a querer desestabilizar. Contra todos”.

Paolo Guerrero publicó fuerte mensaje.

Números de Paolo Guerrero en Alianza Lima este 2026

En esta temporada, Paolo Guerrero ha disputado 18 partidos y ha convertido tan solo cuatro goles. Todos ellos han sido en el Torneo Apertura, mientras que en la Libertadores no consiguió convertir y en los cuatro partidos del Clausura todavía no anota.