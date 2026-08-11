¡Todo definido! Sporting Cristal llegó a un acuerdo con ex Peñarol para el 2026: "Pagó"

Sporting Cristal es uno de los clubes que no se quiere quedar atrás en este mercado de fichajes y ahora tiene todo avanzado para anunciar a un refuerzo del exterior. Se trata de Agustín Álvarez Wallace, quien llega proveniente de Racing Club de Montevideo en Uruguay y que será anunciado oficialmente en las redes del cuadro rimense.

Sporting Cristal llegó a un acuerdo con ex Peñarol para el 2026

Según pudo informar el periodista Denilson Barrenechea, todo apunta a que Sporting Cristal ha hecho los esfuerzos necesarios para hacerse con el fichaje del volante uruguayo de 25 años. Eso sí, el jugador llegará en calidad de préstamo por seis meses, pero con opción de compra en caso cumpla ciertos objetivos.

Este volante ha tenido la chance de jugar en uno de los grandes de Uruguay como Peñarol, pero luego ha pasado por diversos clubes del exterior como Atlético Nacional de Colombia y Unión La Calera de Chile. Ahora, tendrá un nuevo reto con Sporting Cristal, sabiendo que tiene el sello para ser titular indiscutible en el centro del campo.

"Hay acuerdo entre clubes por el pase de Agustín Álvarez a Cristal. El club celeste pagó incluso una penalidad por el jugador. Llega entre hoy y mañana a Lima para pasar los exámenes médicos en tienda celeste.", informó el periodista Denilson Barrenechea.

Álvarez tiene todo avanzado para ser jugador de Sporting Cristal.

Como se recuerda, Sporting Cristal se quedó sin un volante de contención tras la salida de Gustavo Cazonatti a mediados de temporada. El elenco del Rímac ha afrontado los playoffs de Copa Sudamericana y partidos del Torneo Clausura sin esa pieza fundamental, por lo que era necesario para el equipo de Mosquera acordar con un futbolista de esas cualidades.

¿En qué clubes jugó Agustín Álvarez Wallace?