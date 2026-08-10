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Beto Da Silva rompe su silencio sobre el posible regreso a Sporting Cristal: "Se conversó"

En una reciente entrevista, el delantero habló sobre su posible retorno al Rímac tras sus buenas actuaciones con Deportivo Garcilaso esta temporada.

Antonio Vidal
Beto Da Silva rompe su silencio sobre el posible regreso a Sporting Cristal. Foto: composición Líbero/IG
Beto Da Silva rompe su silencio sobre el posible regreso a Sporting Cristal. Foto: composición Líbero/IG
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Beto Da Silva viene destacando en el Torneo Clausura de la Liga 1 con Deportivo Garcilaso, donde se ha convertido en una pieza importante para el esquema de Lizandro Greppo. El delantero, que suma dos goles en esta segunda parte de la temporada, fue invitado al programa 'Toco y Me Voy', donde habló sobre el interés de su exequipo, Sporting Cristal.

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Durante la entrevista, Da Silva confirmó que hubo conversaciones con el conjunto rimense en este mercado de fichajes. Asimismo, reveló que también recibió propuestas del extranjero, por lo que tuvo que analizar las distintas opciones junto a su representante.

Beto Da Silva habló sobre su posible regreso a Sporting Cristal

Beto Da Silva habló sobre su posible regreso a Sporting Cristal

Sí, se conversó en el momento; se conversó no solamente con Cristal, con otros equipos también. También hablamos con equipos de afuera que tenían el interés”, expresó el jugador de veintinueve años, de esta forma, el atacante confirmó que hubo un acercamiento con Sporting Cristal, aunque finalmente decidió continuar vinculado a Garcilaso.

El atacante también resaltó el respaldo que encontró en Garcilaso durante una etapa importante de su carrera y aseguró que buscó devolver esa confianza con buenas actuaciones dentro del campo.

“Acá el club Garcilaso, a nosotros nos abrió las puertas en un momento que lo necesitaba y, en agradecimiento me entrego al máximo en la cancha”, complementó.

Rendimiento de Beto Da Silva en la Liga 1

Beto Da Silva viene destacando con Deportivo Garcilaso en la temporada 2026. Durante el Torneo Apertura, el delantero disputó 14 encuentros, en los que marcó cinco goles y registró tres asistencias, consolidándose como una pieza importante en el ataque del cuadro cusqueño.

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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